Online cursussen voor cognitief hersenonderzoek ouderen

Dat wil zeggen dat deze cursussen, ten behoeve van het cognitieve hersenonderzoek, nu volledig online gevolgd kunnen worden. Daarvoor is een online lesomgeving opgezet waar de deelnemende ouderen elke dag kunnen oefenen. Daarnaast is er ook een online lesmoment en worden alle metingen voorafgaand en na de cursus, ten behoeve van het LangCog onderzoek, op afstand via videobellen afgenomen.

“Normaal gesproken is er elke twee weken een gezellige les in Groningen waar alle deelnemers samen komen om samen te oefenen en te leren. Helaas kunnen deze groepslessen nu niet plaatsvinden omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Daarnaast werken we ook met een risicogroep dus moeten we extra voorzichtig zijn”, zegt Saskia Niemeijer, LangCog onderzoeker bij het UMCG.

Deelnemers online cursussen gezocht

Een voordeel van de ‘online transitie’ van het onderzoek is dat er geen geografische beperkingen voor deelname meer zijn. Ouderen uit heel Nederland kunnen nu meedoen. Op dit moment zijn de onderzoekers op zoek naar ouderen, tussen de 65 en 85 jaar, die mee willen doen aan een van de online cursussen die eind juni starten en drie maanden duren (tot eind september).

Het betreft een online cursus Engels of gitaar spelen. Ouderen die zich aanmelden moeten uiteraard niet goed Engels, of een andere vreemde taal, spreken en ook geen muziekinstrument bespelen. De potentiële deelnemers zullen ingeloot worden voor een van deze cursussen.

Cognitief hersenonderzoek

Bij veel ouderen krijgen, zeker nu we allemaal steeds ouder worden, te kampen met geheugenklachten. Daar bestaat nog geen medicatie voor. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat het spreken van meerdere talen, het spelen van een muziekinstrument en kunstzinnigheid beschermend kunnen zijn tegen stoornissen die het denkvermogen beïnvloeden, zoals dementie. Ook weten we inmiddels dat als je je hersenen blijft prikkelen door nieuwe vaardigheden te leren, dit je denkvermogen kan beïnvloeden”, aldus Saskia Niemeijer.

Met het onderzoek hopen de onderzoekers aanwijzingen te vinden over de effectiviteit van deze cursussen bij ouderen. Daarbij gaat het met name om cognitief hersenonderzoek waarbij het functioneren van de hersenen en het vermogen om gedrag en gedachten aan te passen aan nieuwe, veranderende of onverwachte gebeurtenissen.

De meerwaarde van hersengezondheid en cognitief hersenonderzoek in relatie tot dementie en algehele achteruitgang van cognitieve vaardigheden en geheugen werd in eerdere onderzoeken en studies ook al aangetoond. Vorig jaar deden de Universiteit van Maastricht en de Hersenstichting via de ‘MijnBreincoach’ app onderzoek onder ouderen met als doel de voorlichting op het gebied van hersengezondheid en dementie te verbeteren.

Ouderen die aan een van de online cursussen van LangCog willen deelnemen of meer informatie behoeven kunnen zicht aanmelden op de website van de Langer Cognitief Gezond studie of contact opnemen met langcog@rug.nl.