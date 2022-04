Online geboorteaangifte bij BovenIJ en OLVG

Op dit moment wordt de aangifte van de geboorte van een nieuwe baby meestal door een van beide ouders, doorgaans de vader of de ouder die niet zwanger was, gedaan. “We vinden het belangrijk dat het gezin vanaf het allereerste moment bij elkaar blijft. Zo is de zorg in ons Moeder Kind Centrum ook ingericht. Als er na de geboorte een couveuse nodig is, blijven moeder en kind samen op de kamer. Door online geboorteaangifte mogelijk te maken, bied je ouders gemak en kunnen zij samen de geboorteaangifte doen”, vertelt Saskia Tieken, klinisch verloskundige in het BovenIJ ziekenhuis.

Online geboorteaangifte breder uitrollen

De mogelijkheid om de geboorteaangifte van een baby online, digitaal te doen is in eerste instantie nog een proef die alleen beschikbaar is voor ouders die in het BovenIJ of het OLVG bevallen. De proef duurt tot de zomer. Daarna worden de ervaringen geëvalueerd en, als alles goed verloopt, dan wil de Gemeente Amsterdam de digitale geboorteaangifte daarna voor alle inwoners van Amsterdam beschikbaar stellen. Het past volgens de gemeente bij het streven om steeds meer tegemoet te komen aan de wensen van burgers om meer dienstverlening online aan te bieden.

Het BovenIJ ziekenhuis wil het zorgaanbod de komende jaren verder verrijken met behulp van digitale middelen. “De stap om ouders online geboorteaangifte te laten doen past bij die ambitie”, aldus Mariëlle Lakeman, gynaecoloog in het BovenIJ.

Het BovenIJ is niet het enige ziekenhuis waar een proef met online geboorteaangifte loopt. Ook het OLVG doet mee aan de proef. Ouders die in dat ziekenhuis bevallen kunnen de aangifte van hun baby dus ook online doen. Op de website van de Gemeente Amsterdam staat precies vermeld hoe dat in zijn werk gaat en welke voorwaarden gelden.

Stadsloket blijft ook open

Te midden van de coronapandemie, in april van 2021, startte het Jeroen Bosch Ziekenhuis al met de optie om de geboorte van een baby online aan te geven. Toen besloot het Bossche ziekenhuis tevens dat het fysieke geboorteloket na de pandemie niet meer geopend zou worden. De Gemeente Amsterdam en het BovenIJ ziekenhuis willen daar op dit moment nog niet aan. Daarom kunnen kersverse ouders in de hoofdstad voor de geboorteaangifte voorlopig ook nog altijd terecht bij het Stadsloket.