Online gedragstherapie bij eetbuistoornis slaat aan

De reguliere behandeling van een eetbuistoornis bestaat eveneens uit cognitieve gedragstherapie: 24 sessies van vijftig minuten met een behandelaar. Zo’n 65 tot 70 procent herstelt van de stoornis. De online variant doet daar zeker niet voor onder, blijkt uit recent onderzoek van psychologe Bernou Melisse en haar collega’s van Novarum.

Anorexia, boulimia en de eetbuistoornis

De bekendste eetstoornis is anorexia, een ernstige ziekte waarbij mensen extreem weinig eten. Iets minder bekend is boulimia nervosa waarbij mensen ook eetbuien hebben, maar daarnaast vaak vasten, overgeven, extreem sporten of laxeren. Mensen met anorexia of boulimia komen niet in aanmerking voor de online therapie. Het gaat hier expliciet om cliënten met eetbuistoornissen en vaak ernstig overgewicht die níet, zoals bij boulimia, kampen met compensatiegedrag zoals braken of laxeren.

Pak de eetbuistoornis zélf aan

Zorgverleners focussen zich bij regelmatige eetbuien vooral op afvallen en gezonde voeding, maar het blijkt bij deze specifieke groep beter te zijn om de eetbuien zelf aan te pakken. Dit kan nu dus ook online, waardoor er voor veel mensen een lagere drempel is om hun probleem aan te pakken. Een incidentele eetbui is op zich vrij onschuldig, maar zodra het zich ontwikkelt tot een frequente stoornis kan het uitgroeien tot een groot probleem. Het gaat dan niet meer om het snel wegwerken van een paar koekjes, maar om hele verpakkingen koek of snoep en daarna soms nog complete maaltijden. Eigenlijk alles wat voorhanden is wordt tijdens zo’n bui opgegeten.

Bernou Melisse, psycholoog bij Novarum vertelt op NU.nl: “Dit betekent ook meer lichamelijke klachten en een grotere kans op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Deze lichamelijke aandoeningen gaan gepaard met maatschappelijke kosten. Niet te vergeten: eetbuien kosten de persoon zelf ook veel geld. Daarnaast geeft iemand vaak tevergeefs veel geld uit aan verschillende diëten. Een online therapie kan dan een uitkomst zijn.”

Voordelen online gedragstherapie

Online leren cliënten over hun eetbuistoornis en voeren ze opdrachten uit. Die variëren van een paar minuten tot drie kwartier. Eén keer per week is er een digitale afspraak met de behandelaar, waarbij ze bespreken hoe het gaat en waar de cliënt tegenaan loopt. De behandeling duurt in totaal twaalf weken.

De voordelen van een online hulpprogramma zijn ondubbelzinnig duidelijk. De cliënten kunnen zelf het moment uitkiezen wanneer ze hun opdracht uitvoeren en hebben het stuur in handen. Ook is geen sprake van reistijd en kost een online behandeling minder tijd dan een reguliere behandeling. In de praktijk kunnen op die manier meer mensen in dezelfde tijd worden behandeld en genezen worden.

Bernou Melisse: “Zeker met een tekort aan behandelaars in de ggz is dit een enorme winst. De tijdswinst heeft bovendien een domino-effect. De wachtlijst is korter en andere klachten nemen ook af. Vaak gaat een eetbuienstoornis gepaard met angst en depressie. Ook dat neemt af en mensen zitten minder vaak ziek thuis.”