Online geheugentest geschikt voor herkennen dementie

Dit is uiteraard goed nieuws voor iedereen die met cognitieve problemen kampt en nu, of zolang de beperkende maatregelen rondom het coronavirus nog voortduren, niet in aanmerking kan komen voor een test in het Alzheimercentrum. Tot nu was voor het afnemen van de cognitieve tests, onder andere voor het herkennen van dementie, een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk.

Online geheugentest even goed

Online (thuis)tests bestaan al langer. De vraag was echter of deze net zo goed en betrouwbaar zijn als de traditionele pen-en-papier tests die fysiek in het ziekenhuis afgenomen worden. In haar Europese onderzoek heeft neurowetenschapper en klinisch geriater Hanneke Rhodius van Alzheimercentrum Amsterdam de online cognitieve test cCOG getest bij bijna vijfhonderd patiënten met geheugenklachten uit Nederland, Denemarken, Finland en Italië.

De testpersonen deden zowel de online als een traditionele papieren geheugentest. De online test werd zowel thuis als in het ziekenhuis gedaan. “Op deze manier keken we hoe de online test cognitie meet, zowel thuis als in het ziekenhuis. Ook vergeleken we deze uitslagen met de uitkomsten van de normale testen op papier”, aldus Rhodius.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat een online geheugentest in staat is milde cognitieve klachten en dementie net zou nauwkeurig te herkennen als de traditionele test. Dit betekent dus dat het geheugen van patiënten thuis net zo betrouwbaar gemeten kan worden.

Snellere diagnose dementie

De mogelijkheid om patiënten met cognitieve klachten online, thuis, te testen creëert ook nog een ander voordeel. Door de laagdrempeligheid van de test kunnen patiënten de test regelmatig zelf uitvoeren en kunnen eventuele veranderingen in de cognitie eerder gesignaleerd, en behandeld, worden. “Mogelijk worden patiënten met dementie eerder gediagnosticeerd en kan zo de behandeling sneller worden gestart”, licht Rhodius toe.

“De online test bestaat uit zeven korte testjes, die lijken op de standaard traditionele geheugentesten. Artsen kunnen de resultaten dus makkelijk begrijpen. Ik verwacht dat artsen in de nabije toekomst dit soort testen gaan gebruiken om dementie te herkennen. Een mooi vooruitzicht in deze tijden van corona waarin de toegang tot de zorg beperkter is”, zegt Rhodius.