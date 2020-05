Online geneeskunde onderwijs bij VUmc en Amstel Academie

Bij de lokatie VUmc is de opleiding voor coschappen sinds enkele weken verworden tot onderwijs op afstand. Studenten reageren enthousiast op deze oplossing en het VUmc heeft ook al vragen ontvangen van andere faculteiten in het land die de oplossing ook willen gaan inzetten.

“Het is echt een team effort geweest. Samen met coschap-coördinatoren, het team van de masteropleiding en planning, de toetsdeskundige en ICT hebben we een opzet gemaakt voor het digitaal aanbieden van de betreffende coschappen. Omdat ontzettend veel studenten zich aanmeldden, moest er geloot worden en was de planning een uitdaging”, zegt Karin Reefman, coördinator van de masteropleiding geneeskunde.

Online geneeskunde onderwijs

De samenstelling van het programma en de begeleiding van de studenten is in handen van Jochen Bretschneider van KNO, Marjolijn Wintzen van Dermatologie en Ina Meenken van Oogheelkunde. De studenten volgen de zelfstudie met iBooks en e-learnings vanuit VU Geneeskunde, maar ook van andere faculteiten. Die hebben hun e-learnings daarvoor via een landelijk platform beschikbaar gesteld.

“Dit heeft een sterk staaltje blended learning opgeleverd. De coschapcoördinatoren, en in de toekomst ook hun collega stafleden, hebben nagenoeg dagelijks contact met de studenten via videoconferencing. Naast zelfstudie worden studenten geprikkeld om de stof op allerlei manieren eigen te maken. Er worden spellen gespeeld, opdrachten worden door duo’s uitgewerkt en met behulp van de 3D-anatomy app leggen docenten de anatomie van behandelde onderdelen verder uit”, aldus Karin Reefman.

E-learning Amstel Academie

Ook bij de Amstel Academie is het contactonderwijs in korte tijd vervangen door online onderwijs. Al heel snel na de sluiting verschenen de eerste filmpjes met Powerpoint presentaties en werden videocolleges via Zoom opgezet. Intussen werd een speciaal team voor de ondersteuning van onderwijs op afstand in het leven geroepen.

Het team zoekt naar afwisselende en uitdagende manieren van zelfstudie en geeft workshops voor opleiders, onder andere voor het maken van interactief lesmateriaal. Malou Stoffels, adviseur in het team: “Een crisis is niet altijd de beste bodem om veranderingen door te voeren. Je kunt niet even rustig de tijd nemen om na te denken over het herontwerp van je curriculum. Maar aan de andere kant creëert het ook een noodzaak om nieuwe werkvormen te ontwikkelen die het onderwijs op lange termijn kunnen verbeteren.”

De opleiding Operatieassistent koos na de zoektocht naar alternatieve werkmethodes voor het online onderwijs voor het e-learning programma Articulate. Daar worden de e-learnings mee gemaakt. “Ik gebruikte daarvoor een verdiepingsles voor OK’s, deze les is normaliter heel praktisch en interactief met wat achtergrondinformatie”, zegt Laura Piket, opleider Operatieassistent.

De komende periode wordt onder andere geëvalueerd of de kwaliteit van het online onderwijs net zo goed is als het contactonderwijs. “Het is moeilijk om na zo’n korte periode goed te evalueren, en daarnaast zijn de omstandigheden sowieso uitzonderlijk”, zegt Marlou Stoffels.