Online GGZ aanbieder Mindler ook succesvol in Nederland

Het grootste, nieuwe, voordeel van het aanbieden van online psychische hulp en, indien nodig, behandelingen via videoconsulten, is tijdens de coronacrisis heel erg duidelijk geworden. Waar fysieke afspraken en behandelingen opgeschort werden, konden online GGZ behandelingen en afspraken, doorgaans via videobellen, grotendeels wel doorgaan.

Daarmee is voor veel patiënten een drempel voor het gebruikmaken online zorg op afstand gladgestreken. Dat geldt zeker ook voor de zorgverleners. Getuige ook het feit dat sinds de Nederlandse lancering van de digitale ggz dienst zich al 25 psychologen bij Mindler hebben aangesloten. In Zweden is het inmiddels de grootste online aanbieder van geestelijke gezondheidszorg.

Wachttijden GGZ inkorten

Een ander aspect zijn de lange wachttijden tussen het moment dat een patiënt doorverwezen wordt en het moment dat hij of zij aan de beurt is. Acht weken is in Nederland al geen uitzondering meer. “Psychische klachten zijn oorzaak nummer één van alle ziekmeldingen in onze samenleving. Steeds meer mensen lopen met mentale klachten rond, die ze zelf niet meer kunnen oplossen. Dit is meteen de reden van de torenhoge wachttijden bij GGZ-behandelaren. Langer dan acht weken wachten is tegenwoordig heel normaal”, zo stelt Mindler op haar website.

Bij Mindler is de gemiddelde wachttijd momenteel zes dagen. De zorgverlener wil die wachttijd in de toekomst nog verder verkorten, tot maximaal 24 uur. Op dit moment kunnen alleen cliënten behandeld worden voor patiënten die kampen met milde tot gematigd ernstige klachten. Denk daarbij aan depressie, angst, paniek, stress, dwang, fobieën of slaapproblemen.

Meer online GGZ initiatieven

De Zweedse online zorgverlener is zeker niet de enige die online geestelijke gezondheidszorg aanbiedt in Nederland. Onlangs sloten Menzis en VGZ een overeenkomst met iPractice om, via een combinatie van online en fysieke zorg, de behandelcapaciteit met 40 procent te verhogen.

Een ander voorbeeld is i-Psy PsyQ. Ook daar zagen de behandelaars dat de drempel voor online geestelijke gezondheidszorg de afgelopen maanden door steeds meer patiënten en zorgverleners overwonnen werd.