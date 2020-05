Online GGZ biedt 40 procent meer behandelcapaciteit

Een belangrijk voordeel van het ‘digitaal als het kan, fysiek als het moet’-aanbod van iPractice is volgens Menzis en VGZ dat mensen in een GGZ-traject niet langer met hulpvragen hoeven te wachten wanneer zij tussen twee sessies in zitten. Digitaal is het mogelijk om nog dezelfde dag met de behandelend psycholoog te spreken. Volgens de zorgverzekeraars zou de behandelcapaciteit door het digitale aanbod 40 procent hoger liggen dan bij een traditioneel GGZ-traject.

Continuïteit van zorg door online GGZ

Initiatiefnemer en GZ-psycholoog Gijs Coppens van iPractice stelt dat het gemengde aanbod continuïteit van zorg biedt, “omdat we het fysieke deel van een behandeling makkelijk digitaal kunnen organiseren. Dat stelt ons ook in staat om na de coronacrisis sneller op te schalen en meer cliënten te helpen. In de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan dit niet zomaar. Wij hebben geen wachttijden. Minstens zo belangrijk: door dagelijkse interactiemogelijkheid hoeven cliënten hun problemen niet te stapelen. We zijn dus overal en altijd bereikbaar.”

Dit maakt het volgens Coppens ook mogelijk om psychologische zorg te blijven bieden gedurende de coronacrisis. Overigens hebben veel GGZ-aanbieders in de maanden maart en april het bestaande aanbod van online contact opgeschaald of mogelijkheden hiertoe ingevoerd. Overal in de GGZ zijn digitale behandelingen en consulten via beeldbellen een alternatief geworden voor de niet langer mogelijke fysieke sessies.

VGZ en Menzis benadrukken ook het voordeel dat het hele behandeltraject met iPractice onder één dak zit. In de traditionele behandeltrajecten lopen diverse, vaak losstaande processen. Iemand meldt zich met psychische problemen bij de huisarts en – na doorverwijzing – zijn er steeds periodieke afspraken en trajecten met de GZ-psycholoog en andere zorgverleners. Elke stap in dat traject kent zijn eigen afspraken, eigen software en daardoor eigen administratieve handelingen. Dat komt de efficiëntie niet ten goede en legt onnodig veel administratieve druk bij de GZ-psycholoog, aldus de zorgverzekeraars.

40 procent meer behandelcapaciteit

iPractice bundelt losse afspraken en administratie, maar zorgt er verder voor dat cliënten dagelijks kunnen inchecken via dezelfde interface. Uniek, zo stelt Arnoud van der Geijs, productexpert GGZ van Menzis. “De capaciteit van de GZ-psychologen is zo aanzienlijk uitgebreid: door technologisch slim handelen kan iPractice 40 procent meer cliënten behandelen dan in het reguliere stelsel. Dat is belangrijk. Niet alleen ten tijde van corona, maar ook in het licht van de wachtlijsten in de GGZ-sector.”

Marloes van Dongen, die bij VGZ verantwoordelijk is voor de zorginkoop GGZ, is positief over de aanpak waarbij de klant veel meer zelf aan het stuur zit en behandeld kan worden als hij daaraan behoefte heeft. “Dat is tenslotte de zorg van de toekomst.”

Mickey van Dijk (67), cliënt bij iPractice, stelt al na een maand het effect van de behandelingen te merken. Haar therapie verloopt deels digitaal, en deels traditioneel. De GZ-psycholoog ‘ontmoet’ ze nu tweewekelijks op de iPad. “Het is ontzettend comfortabel. Ik kan lekker thuisblijven, er nog een tweede kopje koffie bij nemen. De gesprekken zijn hetzelfde als wanneer we tegenover elkaar aan tafel zitten. Ik merk geen verschil.”

Kwart cliënten volledig online behandeld

Er zijn bij iPractice nog steeds fysieke behandelcontacten mogelijk, al wordt één op de vier cliënten al volledig online behandeld. Zo is er een behandellocatie in Amsterdam. De aanbieder bekijkt het openen van meer fysieke behandellocaties, verspreid over Nederland.

Volgens Coppens klopt het idee van een minder intensieve behandelrelatie tussen cliënten en behandelaars bij digitale consulten ook niet. “Het omgekeerde is het geval: door de dagelijkse interactie met je behandelaar is juist een intieme behandelrelatie mogelijk. Na de intakeprocedure werk je met een vast team van aan de cliënt toegewezen behandelaars die op elk moment van de dag bereikbaar zijn.”

iPractice heeft inmiddels ruim 350 behandelingen afgerond en hoopt, nu het door twee grote zorgverzekeraars is gecontracteerd, snel meer cliënten uit het hele land in behandeling te kunnen nemen.