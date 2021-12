Online huisartsenpraktijk volgt gepensioneerde huisarts op

Nederland kent een tekort aan huisartsen. Dat is geen nieuws. Een tekort dat de komende jaren nog verder zal groeien omdat veel huisartsen vlak voor hun pensioen staan. De online huisartsenpraktijk, zoals die van Arene, is ontstaan om mensen die in hun eigen regio niet bij een huisarts terecht kunnen, bijvoorbeeld door een patiëntenstop, een oplossing te bieden. In Midden-Limburg wordt de online huisartsenpraktijk Arene nu voor het eerst ingezet om een gepensioneerde huisarts op te volgen. Een

Zachte landing

Een overstap naar Arene betekent dat patiënten op het moment dat ze dat nodig hebben vrijwel direct digitaal, via beeldbellen, in contact kunnen komen met een huisarts. In de Limburgse regio werkt Arene daarvoor samen met een zevental huisartsenpraktijken in de buurt. Huisartsen die weliswaar een patiëntenstop hebben, maar daar waar nodig voor fysieke zorg wel beschikbaar zijn.Voor de patiënten zelf betekent dit niet alleen dat ze niet zonder huisarts zitten, maar ook dat ze niet verplicht worden een huisarts verder weg te nemen, wat weer meer reistijd en ongemak met zich mee zou brengen.

Arene en de samenwerkende Midden-Limburgse huisartsenpraktijken willen ervoor zorgen dat de overstap van de fysieke naar de online huisartsenpraktijk zo soepel mogelijk verloopt. Daarom worden patiënten in Midden-Limburg die dat nodig hebben de komende periode bij problemen met de digitale communicatie ondersteund door medewerkers van Arene.

“Het is voor het eerst dat Arene de opvolger wordt van een huisarts die met pensioen gaat omdat er geen capaciteit bij omliggende huisartsenposten meer beschikbaar is. Dit gaan we in de toekomst ongetwijfeld nog vaker meemaken. De oplossing die we nu in Midden-Limburg uitrollen biedt een unieke kans om te kijken hoe deze oplossing uitpakt”, aldus Jasper Schellingerhout, huisarts en een van de initiatiefnemers van Arene.

Corona ‘zegen’ voor online huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken die digitale services bieden bestaan al langer, maar de digitalisering – zoals het consult op afstand via beeldbellen – heeft het afgelopen anderhalf jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Verantwoordelijk daarvoor was natuurlijk de corona pandemie. Waar twee jaar geleden nog vrijwel niemand met zijn of haar huisarts videogelde, is dat nu al bijna een standaard alternatief voor fysieke afspraken op het moment dat die even niet mogelijk zijn.

Die ontwikkeling is ook een zegen voor een situatie zoals die nu in Midden-Limburg ontstaan is. Waar 1300 patiënten zonder huisarts dreigden te komen zitten. Was dit twee jaar geleden gebeurd, dan had het besluit om de patiënten ‘over te hevelen’ naar een online huisartsenpraktijk ongetwijfeld op veel meer weerstand kunnen rekenen. Een geluk bij een ongeluk dus, of op z’n ‘Cruijfiaans’: Elk nadeel heeft z’n voordeel!