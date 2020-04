Online hulp en steun voor kankerpatiënten in coronacrisis

De samenwerkende organisaties hebben hiervoor een website gelanceerd waar kankerpatiënten en hun verzorgers of familie hulp kunnen vragen. Daarnaast organiseren zij de komende periode diverse online initiatieven. Eerder deze week was er een live webinar over kanker en het coronavirus. Dat webinar zal binnenkort integraal online te zien zijn.

Online hulp kankerpatiënten

Op de KWF Vriendendienst website, die deze week online ging, kunnen mensen hulp vragen aan vrienden, kennissen of buren. Denk aan hulp bij alledaagste taken zoals boodschappen doen of poetsen. Patiënten kunnen en mogen niet naar buiten en contact met anderen moet zoveel mogelijk vermeden worden. Online ‘contact’ en hulp bieden daarvoor een goed alternatief.

Op de website kunnen de patiënt of een verzorger een groep aanmaken met taken. Vervolgens nodigen ze potentiële hulpverleners en vrijwilligers uit om deel te nemen aan die groep en taken over te nemen.

Webinar ‘Kanker en Corona’

Op 2 april organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en MEDtalks een webinar over kanker en het coronavirus. Daarin legden specialisten uit welke maatregelen er worden genomen om patiënten te beschermen tegen het coronavirus, hoe de kwaliteit van kankerzorg behouden blijft. Ook werden vragen van mensen beantwoord.

Wie het webinar gemist heeft kan dat binnenkort terugkijken. Op de website corona en kanker wordt het hele webinar integraal, on demand, gepubliceerd, inclusief de uitgebreide Q&A.

Vragen en persoonlijk online contact

Een van de gevolgen van de richtlijnen van overheid en RIVM is dat de IPSO inloophuizen tot minimaal 1 juni gesloten blijven. Veel patiënten hebben toch behoefte aan steun, en in de huidige situatie is die behoefte vaak groter dan normaal. De meeste inloophuizen zijn in deze periode ook telefonisch bereikbaar en een aantal organiseert ook online activiteiten. Op deze website zijn de activiteiten per inloophuis te zien.

Wie behoefte heeft aan online persoonlijk contact, of een gesprek, kan daarvoor terecht op de corona-pagina van KWF. Daar kun je ook terecht met vragen over corona en kanker.

Kankerpatiënten delen ervaringen

Samen met medisch specialisten is NFK gestart met een peiling. Daarmee willen zij ervaringen verzamelen over de gevolgen van het coronavirus van patiënten die kanker (gehad) hebben en nog in behandehandeling zijn of onder nacontrole staan.

Die ervaringen moeten patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek helpen bij het maken van landelijke afspraken over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk door kan blijven gaan tijdens de coronacrisis. De vragenlijst kan tot 18 april aanstaande, anoniem, ingevuld worden.