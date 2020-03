‘Online hulp niet voor alle GGZ-patiënten geschikt’

Patiëntenverenigingen vrezen echter dat de hulp voor mensen met psychiatrische aandoeningen door de coronacrisis toch in gevaar komt. In bepaalde gevallen zal online hulp niet voldoen en blijft acute, hands-on, zorg noodzakelijk. Dat blijkt uit een rondje langs de GGZ-velden.

Psycholoog Vera Hin stelt dat een consult middels beeldbellen weliswaar niet hetzelfde is als face-to-face contact. “Maar het is altijd nog beter dan telefoneren, want met beeldbellen bijvoorbeeld kan ik zien hoe iemand reageert. Of iemand moet huilen. Of van slag is”, zo zegt zij.

Online hulp niet altijd optimaal

Echter, Hin geeft ook aan dat online hulp niet voor elke patiënt optimaal is. Voor mensen die redelijk stabiel en zelfstandig zijn is het een prima alternatief. Is er sprake van een acute crisis, dan is heel andere hulp nodig. “Gelukkig kunnen we ervoor zorgen dat die hulp er ook nog steeds is”, aldus Vera Hin.

Uit een telefonische rondgang blijkt dat GGNet en veel andere instellingen het fysieke bezoek van (inwonende) patiënten aan banden gelegd hebben. In sommige gevallen is het helemaal verbonden, terwijl andere zorginstellingen strikte limieten hanteren. Daarnaast zijn op veel plekken groepsbehandelingen en de dagbesteding afgelast.

Intensieve zorg gegarandeerd

De intensieve zorg, zo stelt Hin, lijkt daarentegen overal wel gegarandeerd. “Wij hebben de afgelopen dagen nog nooit zo hard gewerkt om te zorgen dat mensen niet in de kou komen te staan.”

Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale is bang dat mensen buiten de boot vallen. Zij opteert voor het opstellen van richtlijnen door brancheorganisatie GGZ Nederland. Die moeten duidelijkheid verschaffen in de soort hulp die ondanks de beperkingen van de coronacrisis altijd beschikbaar moet blijven.

Daarbij, zo schrijft zij in een brief aan GGZ Nederland, is het van zeer groot belang dat de urgente zorg te allen tijde beschikbaar blijft. “Als dat niet gebeurt, is een toename van het aantal zelfdodingen en andere zware psychische problemen niet te voorkomen.”