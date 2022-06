Online hulp voor ouders met verslavingsproblemen

Met de komst van de nieuwe website is KopOpOuders.nl nu ook goed te raadplegen op een smartphone. In 2008, toen de eerste versie van de site gelanceerd werd, waren die nog nauwelijks in omloop. Dat is veertien jaar later wel anders. Voor het up-to-date maken van KopOpOuders.nl heeft het Trimbos-instituut samengewerkt met zowel (zorg)professionals en ouders. Daardoor is de online hulp voor deze doelgroep nog beter afgestemd op de problematiek waar zij mee te maken hebben.

Aandacht voor verslavingsproblemen

Naast een nieuwe look-and-feel is de website ook inhoudelijk gemoderniseerd. Zo is er nu meer aandacht voor vragen en zorgen van partners. Denk daarbij aan tips voor partners over hoe ze hun wederhelft kunnen helpen of hoe om te gaan met reacties uit hun omgeving. Doel van de nieuwe site is ouders in hun kracht te zetten en aan te sporen om te kijken naar datgene waar ze invloed op hebben, zo schrijft het Trimbos.

Er is nog een andere bijzondere verandering doorgevoerd. Die werd ingegeven door ouders die meegewerkt hebben aan de vernieuwing van KopOpOuders. Zij gaven namelijk aan dat de aandacht die op de oude site gegeven werd aan de mogelijke schadelijke gevolgen van ouders met een verslaving of psychische problemen bij hen beschuldigend en beangstigend overkwam. Daarom wordt dat onderwerp in de nieuwe site minder prominent benoemd.

Online hulp en cursussen

Ouders, en hun partners, die kampen met psychische of verslavingsproblemen kunnen voor online hulp en ondersteuning dus terecht op de vernieuwde KopOpOuders site van het Trimbos-instituut. Daarnaast biedt KopOpOuders ook gratis online cursussen aan en, voor ouders of partners die daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid om via anoniem e-mailcontact ondersteuning te krijgen.

De gratis groepscursussen bestaan uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Deelnemers krijgen daar informatie, tips en oefeningen over hoe ouders, ook met psychische of verslavingsproblemen, goede ouders voor hun kind kunnen zijn. Partners kunnen zich ook aanmelden voor deze cursussen. De komende periode starten drie nieuwe online groepscursussen ; donderdag 23 juni om 9.00 uur, maandag 4 juli om 19.00 uur en maandag 22 augustus om 19.30 uur.

Wie liever niet aan een groepscursus wil deelnemen, kan ook kiezen voor de online zelfhelpcursus. Deze bestaat uit vijf online modules. Die bestaan uit filmpjes en animaties over opvoeden, korte thuisoefeningen en opvoedtips.Ook zijn er drie begeleidende momenten. Die kunnen online, telefonisch of per e-mail plaatsvinden.