Online hulpmiddelenwijzer voor stomadragers

Mensen die een stoma krijgen, krijgen tevens te maken met het verwerken van een informatie kunnen met de hulpmiddelenwijzer antwoord krijgen op vragen als ‘Wat is een huidplak en wanneer heb je die nodig?’ of ‘Wat is het verschil tussen een eendelig urinestoma en een tweedelig urinestoma?’ Daarnaast staat op de hulpmiddelenwijzer ook informatie over speciale recepten en voedingsadviezen.

Patiënten die voor het eerst te maken krijgen met een stoma weten daar waarschijnlijk nog maar weinig of niets vanaf. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij op een centrale plek terecht kunnen voor informatie over beschikbare hulpmiddelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een onafhankelijke plek op het internet te vinden is waar de producten zichtbaar zijn. De nieuwe hulpmiddelenwijzer draagt daar aan bij. Overigens is er ook een vergelijkbare oplossing, speciaal voor kidneren met een stoma in de maak. De StoMakker-app moet jongeren straks voorzien van heldere en toegankelijke informatie voer het krijgen en leven met een stoma.

Hulpmiddelenwijzer voor stomadragers

De Hulpmiddelenwijzer voor stomadragers is het resultaat van een samenwerking tussen onder andere zorgverleners, de belangenvereniging voor stomadragers en fabrikanten van hulpmiddelen. Het is een nieuw voorbeeld van de meerwaarde die digitalisering de hulpmiddelenzorg kan bieden,

De stomaverpleegkundige is de eerste zorgverlener waar stomadragers mee te maken krijgen. Daar wordt per individu, op basis van de wensen en persoonlijke situatie, welke hulpmiddelen het meest geschikt of nodig zijn. “Wij kijken naar de individuele cliënt en voeren het gesprek over welk hulpmiddel het beste bij de persoon en diens situatie past. Niet iedereen is hetzelfde. Sommige mensen willen bijvoorbeeld de marathon lopen en hebben een ander soort opvangmateriaal nodig dan mensen die minder sportief zijn. In het ziekenhuis doen we hier een zorgvuldig consult over met de cliënt en komen zo tot de juiste keuze voor hulpmiddelen. Het is mooi dat de Hulpmiddelenwijzer betrouwbare informatie publiceert over de verschillende hulpmiddelen die er zijn als een steun in de rug voor gebruikers. Naast het essentiële consult met de stomaverpleegkundige een zeer nuttige uitbreiding”, vertelt Marianne den Hertog van V&VN.

Stomavereniging en ervaringsdeskundigen

Voor stomadragers is de Hulpmiddelenwijzer een handige aanvullende tool. “Natuurlijk heb je de stomaverpleegkundige absoluut nodig. Maar als je je goed wil voorbereiden op een consult is onafhankelijke informatie is van groot belang. Je wil toch weten wat de termen zijn, hoe dingen eruitzien en heten. Als je voor het eerst hoort dat je een stoma krijgt, weet je daar waarschijnlijk nog helemaal niets vanaf. Je wil dus echt een plek om te beginnen met het vergaren van onafhankelijke kennis en de Hulpmiddelenwijzer is daar ideaal voor”, aldus stomadrager Tineke Plessen.

Hulpmiddelen voor stomadragers worden tegenwoordig niet alleen via het ziekenhuis verstrekt, maar ook rechtstreeks via fabrikanten of medische speciaalzaken. Al die ‘leveranciers’ hebben veel kennis en informatie om stomadragers te helpen bij de keuze voor het juiste hulpmiddel. Daarbij speelt ervaringsdeskundigheid echter ook een belangrijke rol. De Stomavereiniging heeft daarvoor een speciale bezoekdienst.

“Onze bezoekdienst bestaat uit stomadragers van alle leeftijden en met verschillende soorten stoma’s of een pouch. Zij bieden steun en delen graag hun gebruikerservaringen. Zo kunnen wij stomadragers ondersteunen en ze helpen zich goed voor te bereiden op het consult met de stomaverpleegkundige. Het is gewoon belangrijk om een goed passend hulpmiddel te hebben”, aldus Jan Hobbelen, directeur van de Stomavereniging.

Informatie van fabrikanten

Voor fabrikanten van hulpmiddelen voor stomadragers is het ook van belang dat patiënten over de juiste informatie kunnen beschikken. “Uiteindelijk gaat het er om of het juiste hulpmiddel voorgeschreven wordt. Daarbij staat de keuze van de cliënt natuurlijk centraal, die samen met de stomaverpleegkundige in een uitvoerig consult de juiste keuzes maakt. Maar als je een hulpmiddel niet kent, kun je deze ook niet voorschrijven. Ons doel is niet om zoveel mogelijk hulpmiddelen op de markt te brengen. We willen het juiste middel voor de juiste persoon”, zegt Wilma In de Braekt, voorzitter cluster stomazorg van producentenverenging Nefemed.

Wanneer een stomadrager direct over het juiste hulpmiddel kan beschikken, dan heeft dat ook een positief effect op de zorgkosten. “Want een goede match met een hulpmiddel is op lange termijn goedkoper dan het drie keer vervangen van een niet functionerend hulpmiddel dat niet bij de persoon past. Nog los van het feit dat het veelvuldig wisselen van een slecht passend hulpmiddel zorgt voor ongemak voor de gebruiker, het kan ook voor problemen zoals huidbeschadiging zorgen”, aldus Wilma.