Online inspiratietool moet veilige leefomgeving senioren stimuleren

Momenteel wonen er in Nederland zo’n 3,4 miljoen mensen ouder dan 65 jaar, waarvan 96 procent thuis wonen. Hun aantal zal de komende jaren snel groeien. Zo zijn er nu zo’n 800.000 80-plussers, tegen naar verwachting 1,5 tot zelfs 2,6 miljoen in 2050 (cijfers: CBS). Er zijn her en der al initiatieven om hen middels slimme technologie langer thuis te laten wonen (zoals in, maar zeker niet beperkt tot, Rotterdam en Den Haag). Maar in zijn algemeenheid is een gezonde en veilige leefomgeving essentieel voor senioren om zo fijn mogelijk oud te worden.

Ondersteuning met online inspiratietool

Het kan een uitdaging zijn voor beleidsmakers van gemeenten om fysieke en sociale domeinen te verbinden. In samenwerking met bovengenoemde kennispartners heeft het Trimbos-instituut daarom de ‘inspiratietool leefomgeving senioren’ ontwikkeld. Het instrument moet beleidsmakers bij gemeenten ondersteunen bij het inrichten van de leefomgeving van ouderen.

Daarbij is er aandacht voor zowel de fysieke als sociale aspecten. Bijvoorbeeld een omgeving die rustgevend is en er aantrekkelijk uit ziet; een wijk met oog voor veiligheid op straat; of een openbare ruimte die sociale interactie en inclusie bevordert voor senioren. Het doel van de online tool is om de fysieke en sociale domeinen te verbinden door beleidsmakers samen het gesprek aan te laten gaan over hoe de leefomgeving de gezondheid van ouderen kan bevorderen.

Veilige, gezonde leefomgeving senioren

De inspiratietool is een interactieve website, die aan de hand van verschillende thema’s kennis en voorbeelden bundelt. De thema’s ‘ontmoeten’, ‘actief verplaatsen’ en ‘zelfstandig wonen’ combineren kennis en voorbeelden. De tool slaat volgens projectmedewerker Egbert Hartstra een brug tussen het fysieke en sociale domein en geeft inzichten en praktische voorbeelden per thema. Zo kunnen beleidsmakers op een overzichtelijke manier zien wat bijdraagt aan een gezonde en veilige leefomgeving voor senioren.