Online keuzehulp met informatie over coronavaccinatie

Naast informatie over de vaccinatie en vaccins bevat de online keuzehulp ook verhalen van anderen die het keuzeproces om zich te laten vaccineren al doorlopen hebben. Gebruikers kunnen via de online tool die zaken die zij belangrijk vinden bij het maken van een keuze voor coronavaccinatie op een rij zetten.

Om te toetsen wat zij al dan niet al weten over de vaccinaties is ook een kennistest als onderdeel van de online keuzehulp, die vanaf deze week beschikbaar is op coronavaccinatie-keuzehulp.nl, ingebouwd.

Zorgen en vragen over coronavaccinatie

Voor de zorg en maatschappij is het een goed teken dat de vaccinatiebereidheid tegen corona sinds vorig jaar toegenomen is. Echter, er is bij veel mensen ook nog steeds sprake van zorgen of vragen over de keuze voor vaccinatie. Die zorgen, zo bleek uit onderzoek van het RIVM, hebben onder andere te maken met het feit dat mensen twijfelen over de ‘ingrediënten en werking’ van de vaccins. Maar er is bij deze groep ook twijfel over wat vaccinatie betekent voor et eigen welzijn, de persoonlijk waarden en de gevolgen voor anderen.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat (online) keuzehulpen een effectieve tool zijn om twijfels weg te nemen en zo een goede ondersteuning bieden voor mensen die nog een afweging moeten maken maar er niet goed uitkomen.

Online keuzehulp informeert en toetst

Met de online keuzehulp voor coronavaccinatie kan iedereen op een eenvoudige en toegankelijke wijze zich laten informeren. De spil van de keuzehulp draait om vier belangrijke vragen:

Hoe maak ik de keuze?

Wat vind ik belangrijk?

Wat vinden anderen?

Hoe werkt de vaccinatie?

Daarnaast wordt ook antwoord gegeven op veel andere vragen die rondom corona en vaccinatie spelen. Vragen als, ‘Wat is het virus?’, ‘Waartegen werkt de vaccinatie?’, Wat zit er in het vaccin?’, evenals informatie over de veiligheid van de vaccins en eventuele bijwerkingen.

“Het is belangrijk dat mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken wat betreft de coronavaccinatie. De keuzehulp, die we samen met Radboudumc ontwikkelden, geeft de gebruikers handvatten om hun afwegingen op een rij te zetten om zo tot een keuze te komen. Daarnaast geeft de keuzehulp veel informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus. Aan de hand van veel gestelde vragen wordt bijvoorbeeld de werking van een vaccin uitgelegd. Met een kennistest kunnen gebruikers toetsen wat zij weten van de vaccinaties”, aldus Pepijn van Empelen, senior onderzoeker op het gebied van gedragsverandering bij TNO.

“Naast de behoefte aan feitelijke informatie zien we dat mensen ook veel waarde hechten aan de ervaringen van anderen en hun motivatie achter hun keuzes. Daarom biedt de keuzehulp, voor hen die twijfelen, ook een gespreksmodule. De gebruikers kunnen met behulp van die module bedenken wat zij met een ander zouden willen bespreken, met wie, en wat diegene voor hen zou kunnen doen. We hopen dat de keuzehulp met de aangeboden feitelijke informatie en andere ondersteuning, zoals de gespreksmodule, mensen helpt bij het maken van een weloverwogen keuze”, licht Jeannine Hautvast, arts Maatschappij & Gezondheid en senior onderzoeker van het Radboudumc toe.