Online Mantelzorgtest voortaan landelijk beschikbaar

Mantelzorgers helpen familieleden, buren of vrienden met (huishoudelijke) taken, zoals boodschappen doen, vervoer of het huishouden. Mantelzorg kan zwaar zijn, bovenop de eigen activiteiten zoals werk en huishouden. 40 procent van de mantelzorgers geeft aan dat ze de zorg langer kunnen volhouden met de juiste ondersteuning. Met hulp van de Mantelzorgtest moeten mantelzorgers bewust worden van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen.

Landelijke uitrol Mantelzorgtest

Zorgverzekeraar CZ heeft de Mantelzorgtest in 2019 beschikbaar gesteld om mensen te ondersteunen bij het invullen van mantelzorgtaken. De test is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Breda, Moerdijk en Tilburg, met ondersteuning van VWS en werd als eerste ingezet voor mensen in de drie Noord-Brabantse gemeenten. Het afgelopen jaar hebben CZ, VWS, Vereniging MantelzorgNL en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten bekeken hoe een landelijke uitrol vormgegeven kon worden.

Uit de pilot van de Mantelzorgtest in de drie Brabantse gemeenten bleek dat mantelzorgers vooral ‘dingen regelen’, ‘huishoudelijke hulp’ en ‘verzorging’ als zwaar ervaren. MantelzorgNL herkent dit beeld en bevestigt dat dit voor mantelzorgers in heel Nederland geldt.

Balans opmaken

De Mantelzorgtest maakt deel uit van de landelijke campagne ‘Deel je zorg’, die het ministerie van VWS rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november voert. De campagne roept mantelzorgers op regelmatig de balans op te maken of hulp nodig is bij het geven van mantelzorg. Het delen van de zorg is een goede manier om het mantelzorgen langer vol te houden. Zo wordt voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.

Wie op Mantelzorgtest.nl zijn mantelzorgtaken invult, krijgt inzicht, praktische tips en mogelijkheden voor hulp op maat om overbelasting te voorkomen. Gemeenten kunnen aansluiten bij het initiatief om de beschikbare ondersteuning en zorg lokaal beter inzichtelijk te maken. De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Mantelzorgtest wordt aangeboden door stichting Mantelzorgtest en wordt in samenwerking met het ministerie van VWS vanaf vandaag uitgerold bij gemeenten.