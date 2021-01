Online ondertiteling eenvoudiger via AI-oplossing

Het eerste product, Ava Closed Captions, biedt ondertiteling voor alle online vergaderingen en video’s op Windows, Mac en Web (Google Chrome, Safari). Het tweede product, ‘Ava Scribe’, biedt gebruikers toegang tot volgens het bedrijf 99 procent nauwkeurige ondertiteling. Dit is mogelijk met een mix van real-time AI-gebaseerde ondertiteling en live transcriptie professionals voor elke organisatie. Verder is er een gratis product genaamd onder de naam ‘Free Plan’, dat onbeperkte ondertiteling biedt, 24/7 beschikbaar op iOS, Android, Web, Mac en Windows, in meer dan 15 talen.

Digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor mensen met audio- of visuele beperkingen is tegenwoordig verplicht in de EU. Maar doven en slechthorenden hebben nog altijd vaak moeite om deel te nemen aan gesprekken. Vooral in groepssituaties met horende mensen, omdat het bijna onmogelijk is om meerdere mensen tegelijk te liplezen. COVID heeft deze uitdaging groter gemaakt, aldus Ava. Zo is liplezen wegens het dragen van mondkapjes onmogelijk geworden in veel alledaagse communicatie.

Dagelijkse communicatie vaak online

Nu veel professionele, educatieve en dagelijkse communicatie online gebeurt, hebben mensen met gehoorverlies nog meer moeite om te ontcijferen wat er gebeurt. Zeker bij telefonische vergaderingen waar sommige deelnemers meepraten met de video uit. Online ondertiteling gebaseerd op AI werd nog niet in het Nederlands ondersteund.

Daar komt bij dat een computer niet het onderscheidend vermogen heeft van de mens. Verkeerd uitgesproken woorden, een onlogische zinsopbouw kunnen in een vergadering of college voor verwarring of een buitengesloten gevoel bij de dove of slechthorende persoon veroorzaken. Ava stelt dat de sterk gegroeide aan een oplossing voor deze problemen merkbaar was door een vervijfvoudiging van de vraag naar nu haar software en de Scribe Service sinds het begin van de coronacrisis.

Toegankelijkheid doven, slechthorenden

Ava stelt echte toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te bieden door te laten zien wie wat zegt en hen in staat te stellen in realtime te antwoorden. De gepatenteerde technologie identificeert verschillende sprekers in de ondertiteling, luistert naar meerdere mensen tegelijk en geeft onmiddellijk geschreven ondertiteling weer aan gebruikers. De spraakalgoritmen zijn in staat om gesproken zinnen in minder dan een seconde in woorden te vertalen.

Ava Captions, het nieuwe web- en desktop product van Ava, maakt het gebruikers mogelijk closed captions te zien als een laag bovenop elke online vergadering of video die ze afspelen, ook op volledig scherm. Het product integreert naadloos in platforms zoals Zoom, Teams en Webex, in het geval van bijvoorbeeld een webinar, om ondertiteling naar deelnemers uit te zenden. Ava Captions biedt zo toegankelijkheid, autonomie en een gevoel van inclusie voor elke dove en slechthorende persoon.

Ava Scribe is een real-time, professionele ondertitelingsservice die machine- en menselijke intelligentie combineert, Het is te gebruiken in combinatie met alle platforms. Terwijl Ava’s AI de ondertiteling maakt, bewerkt een speciaal opgeleide professional de tekst en voegt met minder dan drie seconden vertraging correcties toe, wat ervoor zorgt dat de service minstens zo snel is als traditionele oplossingen.