Online platform voor mentale gezondheid in regio Eindhoven

De stress die gepaard gaat met de gevolgen van de coronacrisis, zoals het risico op besmetting en de contactbeperkende maatregelen van de overheid, heeft een negatieve uitwerking op de mentale gezondheid en kan bestaande klachten verergeren.

Meer klachten, zorg minder bereikbaar

Het ministerie van VWS geeft aan dat momenteel meer dan een miljoen Nederlanders met psychische problemen kampt. Zo hebben veel mensen nu (meer) last van klachten als slecht slapen, piekeren, angst en depressiviteit.

Dat is ook al gebleken uit een onderzoek dat onlangs uitgevoerd werd en waarbij gekeken werd naar de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de mentale gezondheid. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat hun klachten sinds het begin van de coronacrisis verergerd waren.

Daarbij komt dat de contact beperkende maatregelen en de prioritering van de zorg een extra drempel opgeworpen hebben om met deze klachten naar de huisarts te gaan. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal nieuwe aanmeldingen voor psychische hulp gehalveerd, zo blijkt uit onderzoek van NRC en GGZ Nederland. Eind april heeft de overheid daarom besloten een campagne te starten waarin aandacht gevraagd wordt het praten over mentale problemen.

Online platform voor mentale gezondheid

Als een van de grote GGZ-aanbieders wil GGzE met ‘Mentale Kracht 040’ een bijdrage leveren aan de mentale gezondheid in de regio Eindhoven en daarbuiten, en aansluiten op de landelijke campagne.

Het platform biedt daarnaast ook ondersteuning aan huisartsen en werkers uit andere gezondheidssectoren die met mensen in psychische nood te maken hebben. Vanuit de samenwerking tussen GGzE en PSV is ook het hoofd jeugdopleiding van die voetbalclub, Ernest Faber, betrokken bij de aftrap van ‘Mentale Kracht 040’.

Een greep uit de vragen waarvoor mensen bij het platform terecht kunnen:

Hoe ga ik om met somberheid, angst en slaapproblemen?

Hoe vind ik in deze lastige tijd mijn weg in mijn dagelijkse leven?

Hoe vind ik een uitweg uit de ‘ chaos’ die ik ervaar?

Hoe ga ik als ouder om met mijn kinderen?

GGzE biedt op het platform ook waardevolle informatie en andere expertise aan. Dit wordt verzorgd door psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, coaches en e-health specialisten. Daarnaast zijn er ook handige tips, geruststellende vlogs, bemoedigende verhalen, leerzame webinars en praktische trainingen te vinden.

Ook burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is enthousiast over het platform. “Ik vind dit een heel mooi initiatief van GGzE. Ik spreek in deze periode veel mensen en vang via verschillende kanalen veel geluiden op. Ook geluiden van angst en onzekerheid. Ik denk dat Eindhovenaren die behoefte hebben aan een geestelijk steuntje in de rug, hier hun antwoord vinden of de weg wordt gewezen.”