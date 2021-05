Online portaal voor spoedeisende medische informatie

Het sehportaal is onderdeel van artsportaal, een startpagina, kennisbank en zoekmachine gecombineerd op één overzichtelijke website. Met de lancering van sehportaal telt het overkoepelende platform inmiddels zes gespecialiseerde ‘doelgroep’ portalen. Alle medische informatie, links en algemene relevante informatie op sehportaal is met zorg geselecteerd en wordt doorlopend gereviewd door een expertpanel bestaande uit 50 kaderhuisartsen en medisch specialisten.

‘Het aantal digitale medische bronnen voor de acute zorg is groot en wisselend van kwaliteit. Bovendien is de informatie verspreid over een flink aantal sites. Dat werkt niet in spoedsituaties. Met sehportaal geven we een overzicht van betrouwbare bronnen die snel kunnen worden geraadpleegd. Daarnaast is het een waardevol naslagwerk. De database bevat meer dan 8000 Nederlandse en internationale richtlijnen, kwaliteitsdocumenten en overzichten”, vertelt Evelien van Eeten, beheerder van sehportaal en SEH-arts KNMG in het Radboudumc.

Medische informatie googelen zonder Google

Online is een ongekende hoeveelheid medische informatie, ook voor artsen en verpleegkundigen op de SEH, te vinden. Zoeken op Google betekent echter ook dat de betrouwbare informatiebronnen worden omringd, en soms overspoeld, door irrelevante, gesponsorde of onbetrouwbare bronnen.

Tijd is schaars, zeker op de SEH, dus is het van belang dat de irrelevante en onbetrouwbare resultaten niet tot onnodige tijdsverspilling of, erger nog, verkeerde diagnose of behandeling leiden. De geavanceerde zoekmachine binnen het sehportaal zorgt ervoor dat alleen betrouwbare en relevante informatie getoond wordt. Anders gezegd; googelen naar medische informatie zonder de nadelen van Google.

Het sehportaal werd officieel geopend door minister Tamara van Ark van Medische Zorg. “We hebben veel discussies over digitalisering in de zorg en ik probeer daarbij de goede voorbeelden te verzamelen. Van sehportaal.nl word ik blij, een voorbeeld waar ik van onder de indruk ben en dat ik graag uitdraag. Want ik kan me voorstellen dat veel zorgprofessionals erg blij zijn met deze medische zoekmachine. Een plek waarvan je weet: hier is alles, hier vind ik de juiste betrouwbare informatie die ik nodig heb. En dat is van groot belang in de acute zorg, waar het soms om seconden draait. Grote klasse”, aldus de minister.

Op het sehportaal is op overzichtelijke en toegankelijke wijze snel betrouwbare informatie te vinden over klachten en diagnoses.

“Sehportaal is een initiatief dat is ontstaan in de praktijk. In het expertpanel zitten SEH-artsen, aios SEH en specialisten uit andere disciplines, maar opmerkingen en tips van allen die werkzaam zijn in de acute zorg zijn wat ons betreft zeer welkom. Het zal de kwaliteit van sehportaal alleen maar vergroten. Geef tips door via [email protected]”, licht huisarts en oprichter/bestuurder van Stichting artsportaal, Pim Keurlings toe.