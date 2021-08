Online programma moet helpen bij herstel van burnout

Behandeling voor burnout/overspanning wordt sinds 2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, zo stelt bedenker van het programma Rik Eysink Smeets. “Hierdoor staan de meeste mensen er alleen voor. Toen ik zelf een burnout kreeg, besloot ik hier een nieuwe oplossing voor te bedenken.” De reacties na de eerste weken zijn positief genoeg volgens Eysink Smeets om voor januari 2022 een lancering in het VK en de VS voor te bereiden.

Geen hulp bij burnout

Tijdens zijn eigen burnout als consultant liep Eysink Smeets er tegenaan dat er niet automatisch hulp komt voor mensen die overspannen raken of een burnout krijgen, terwijl het jaarlijks om grote aantallen gaat. Wie zelf hulp zoekt loopt vaak tegen lange wachttijden aan bij psychologen, terwijl een behandelplan – volgens Eysink Smeets al gauw 1.000 tot 1.500 euro – niet meer vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Het programma is stap-voor-stap, legt Eysink Smeets uit. “Je begint bovenaan en werkt je weg naar beneden. Op die manier loop je vijf belangrijke ‘stappen’ af, die nodig zijn om je herstel te ontgrendelen en je herstelduur te verkorten. Je krijgt telkens een les en dan een simpele oefening om die les in je leven te implementeren.”

Plan voor herstel

Herstel van overspanning of burnout is volgens Eysink Smeets geen rocket science. “De oefeningen en lessen zíjn bekend. Ze staan alleen vaak in onbegrijpelijke medisch jargon in artikelen van promovendi of zitten opgesloten in het hoofd van de psycholoog. Niemand heeft ooit de moeite genomen die te vertalen naar de leefwereld van de patiënt met overspanning of burnout en hier een logische volgorde in aan te brengen zodat het een plan voor herstel wordt.”

De oprichter van Camp Burnout benadrukt dat het online herstelprogramma niet dé oplossing is, aangezien het geen burnout kan voorkomen. Hij wil hier met het programma in een volgende fase ook aan gaan werken. Daarnaast ligt er volgens Eysink Smeets een verantwoordelijkheid bij werkgevers.

Verantwoordelijkheid nemen

“Op één of andere manier heerst bij werkgevers nog steeds het idee dat mensen onverwoestbare robots zijn, die nooit kapot kunnen. En zij die uitvallen zijn simpelweg ‘te zwak’ voor de baan. Als werkgever dien je hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen, al was het maar door één keer in het kwartaal bij iedereen even te checken of ze overspannings-verschijnselen aan het ontwikkelen zijn. Dan kun je het vòòr zijn en voorkom je dat mensen over de rand vallen.”

In de zorgsector worden voor medewerkers steeds vaker digitale toepassingen ingezet om onder zorgpersoneel stress te beperken en overspannenheid en burnout te voorkomen. Sinds het begin van de coronapandemie zijn bijvoorbeeld steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen hiervoor VR-technologie gaan inzetten. Ook apps worden gebruikt om stress en gevolgen zoals een burnout te voorkomen.