Online werkbezoek Koningin Máxima aan het Radboudumc

Tijdens het online werkbezoek zal koningin Máxima door diverse experts, wetenschappers en zorgverleners worden ingelicht over verschillende zorginnovatie projecten binnen het Radboudumc. Daarnaast zal de koningin ook worden bijgepraat over de vorderingen van het Medical Innovation and Technology expert Center (MITeC) dat zij in november 2015 officieel opende.

Arbeidsgerichte zorg en betere OK-conditie

In het eerste gesprek zal spreekt de koningin met Desirée Dona, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, principal clinician en drs. Theo Senden, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, kwartiermaker Zorg voor Arbeid over het programma ‘Zorg en Arbeid’

Binnen het programma ‘Zorg en Arbeid’ krijgen patiënten vroeg in het traject van diagnose en behandeling al ondersteuning bij vragen over de gevolgen die de ziekte en behandeling hebben voor hun werk en inkomen. Doel is om de patiënten zorg te bieden zodat ze tijdens en na de behandeling naar vermogen kunnen blijven functioneren in hun werk.

Daarna zal Máxima met dr. Baukje van den Heuvel, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg en oprichter ‘Fit4surgery’ en professor Jeroen Meijerink, hoofd afdeling operatiekamers, een gesprek voeren over het ‘Fit4Surgery’ programma. Dit is een multimodaal trainingsprogramma dat patiënten van diagnose tot kort voor de operatie begeleid.

Het programma bestaat uit fysieke training, optimalisatie van voeding, mentale ondersteuning en begeleiding bij stoppen met roken en alcoholgebruik. Doel van Fit4Surgery is, zoals de naam al zegt, het verbeteren – met minimaal 10 procent – van de conditie van patiënten die een operatie moeten ondergaan. Een goede conditie is belangrijk om de kans op complicaties te verkleinen en het herstel te versnellen.

Online werkbezoek MITeC

Het derde deel van het online werkbezoek is gereserveerd voor een gesprek met onderzoekers en experts van het Medical Innovation and Technology expert Center (MITeC): Professor Maroeska Rovers, hoogleraar evidence-based surgery, professor Jurgen Fütterer, hoogleraar beeldgestuurde oncologische interventies en dr. Frank Nijsen, onderzoeker afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde.

Ruim vijf jaar geleden, in november 2015, werd MITeC officieel geopend door koningin Máxima. MITeC is een innovatief operatiecentrum waar patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige technologie worden gecombineerd. De koningin krijgt tijdens het online bezoek uitleg over het Holmium-project voor uitbehandelde oncologische patiënten met levertumoren. Deze patiënten worden behandeld met minuscule Holmium bolletjes waardoor de lever van binnenuit wordt bestraald. Een van de eerste behandelde patiënten leefde langer en in een betere gezondheid, in wat de patiënt zelf ‘extra gegeven tijd’ noemde.

Ter afsluiting van het online werkbezoek staat een gesprek gepland met dr. Wendy van Zelst-Stams over het ‘Zorg voor Zeldzaam’ project voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Met ‘Zorg voor Zeldzaam’ wil zij een bijdrage leveren aan snellere en betere diagnoses en het verbeteren van de toegang tot bestaande therapie of innovatieve therapie.