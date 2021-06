Ontwikkeling betere MRI-scan voor robot interventies

MI-Robot staat voor ‘Metabole beeldvorming voor MR geleide robot interventies’. Bij onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van kankertumoren is het afnemen van een biopt, in combinatie met genetische analyse, nog altijd de beste methode. Onderzoek van zo’n biopt kan onder andere duidelijk maken of het om een lokale, niet uitgezaaide tumor gaat. Het verschil tussen niet of wel uitgezaaid is enorm belangrijk. Daarvoor wordt steeds vaker ook gebruik gemaakt van een MRI-scan en robot gestuurde diagnostiek.

“Dat bepaalt het verschil tussen een lokale behandeling van de tumor of juist een uitgebreidere, systemische behandeling. Zeker in een vroeg stadium van uitzaaien, is een uitgezaaide tumor nog klein, lastig te vinden en moeilijk te biopteren. Waar zit de uitzaaiing precies? Is het mogelijk daar een goed biopt van te nemen? Zonder zo’n biopt is karakterisering immers niet mogelijk. Daar ligt dus een grote klinische behoefte. Het zou prachtig zijn als we op een niet-invasieve manier de aanwezigheid van uitgezaaide ziekte kunnen voorspellen en detecteren. Met nieuwe krachtige MRI-technieken gaan we dat proberen”, vertelt onderzoeker Tom Scheenen.

Betere MRI-scan voor beter biopteren

Real time imaging met een MRI compatible robot is een methode om heel nauwkeurig te biopteren. Soterial Medical, een spin-off van het Radboudumc, heeft zo’n robot al op de markt gebracht en zo veel ervaring opgedaan. Die robot is voorzien van onderdelen die géén verstoringen geven in het enorme magnetische veld dat wordt gegenereerd door een MRI. Zo kan de robot zijn werk doen, terwijl de MRI real time opnames kan blijven leveren.

“De combinatie van beide bedrijven biedt de mogelijkheid om op een minimaal-invasieve wijze biopten te nemen uit potentiële tumoren, diep in het menselijk lichaam, gestuurd door de metabole informatie. Het Radboudumc zal de optimale metabole scans ontwerpen en een demonstratiestudie opzetten om bij patiënten met prostaatkanker het succes van de metabolisme gestuurde biopsie aan te tonen”, aldus Scheenen.

Het MI-project dat nu loopt omvat echter nog meer dan dat. Een MRI-scan van het Metabole MRI (Magnetische Resonantie Imaging) kan de lokale tumor ook al op een niet-invasieve manier worden gekarakteriseerd, op basis van stofwisselingsprocessen die karakteristiek zijn voor tumoren. Daardoor is ook beter te voorspellen of de ziekte op het punt staat zich uit te breiden of niet. De technische realisatie van deze oplossing wordt geleverd door Tesla Dynamic Coils.

Daarnaast is het ook essentieel om de eventuele uitzaaiingen nauwkeurig te biopteren, zodat je zeker weet dat een stukje van het verdachte weefsel is aangeprikt. “Mogelijk kunnen we in zo’n situatie ook de uitzaaiing direct verwijderen met een minimaal invasieve behandeling of door een focale therapie, zoals gericht lokaal bestralen, laseren of bevriezen”, besluit Scheenen.