Ontwikkeling MRI-gestuurde neurochirurgie met ultrageluidsgolven

De technologie voor MRI-gestuurde neurochirurgie wordt met name ontwikkeld voor de behandeling van essentiële tremor. Dit is een neurologische aandoening die meestal zorgt voor het trillen van de handen, het hoofd en de stem en soms ook romp en benen. Van een essentiële tremor wordt gesproken wanneer de oorzaak niet te wijten is aan een andere neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson) of aan de bijwerking van medicijnen. Bij sommige patiënten is het trillen zo ernstig dat het de dagelijkse activiteiten verstoort, zoals persoonlijke verzorging, eten of aankleden. Essentiële tremor is de meest voorkomende bewegingsstoornis ter wereld.

MRI-gestuurde neurochirurgie

De technologie van het systeem dat Philips en InSightec nu ontwikkelen maakt gebruik van MRI-geleide hoge-intensiteit geluidsgolven. Daarmee wordt het deel van de hersenen dat essentiële tremor veroorzaakt gelokaliseerd en behandeld. De behandeling kan doorgaans poliklinisch uitgevoerd worden. Patiënten ervaren daarna een directe afname van de tremor, met minimale complicaties.

De bredere beschikbaarheid van MRI-gestuurde neurochirurgie met ultrageluidsgolven moet de ervaringen van patiënten en zorgpersoneel verbeteren, evenals de behandelresultaten. Daarnaast zorgt deze methode ook voor een verlaging van de zorgkosten. De twee bedrijven verwachten dat de eerste compatibel systemen in de loop van 2023 op de markt komen.

“Als innovator in het gebruik van MRI voor het ondersteunen van nauwkeurigere diagnose en gerichte behandelingen, gaan wij verder met het uitbreiden van de rol van MRI voor de aansturing van minimaal invasieve behandelopties. Door te gaan samenwerken met InSightec maken wij de geavanceerde mogelijkheden van MRI van Philips toegankelijker voor verschillende zorgverleners, waaronder neurochirurgen, zowel poliklinisch als niet-poliklinisch, en onderzoekers. Samen willen wij zorgen voor een duidelijk zorgtraject met voorspelbare uitkomsten voor elke patiënt”, vertelt Sjef Gulpers, Modality Sales Manager MRI bij Philips Benelux.

Compatibel systemen

De samenwerking tussen Philips en InSightec betekent dat de bedrijven de MR Ingenia Elition 3.0T-, Ingenia 3.0T- en Ingenia 1.5T-systemen compatibel met elkaar gaan maken. Hierbij hoort ook de Ambition 1.5T MR, de eerste en enige commercieel verkrijgbare volledig afgesloten magneet voor productiever werken zonder helium.

Philips levert daarnaast ook de Ingenia MR-OR intraoperatieve MR, Die wordt gebruikt tijdens neurochirurgische ingrepen en radiotherapietoepassingen met alleen MRI waardoor artsen in staat zijn snel volledige beeldvormingsprotocollen uit te voeren voor de prostaat, het bekken van de vrouw, hersenen, hoofd, hals en wervelkolom.