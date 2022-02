Ontwikkeling nieuwe methoden voor vroegtijdige kankerdetectie

Een van de doelen van de call for proposals is dat de onderzoeken en ontwikkelingen leiden tot methoden voor kankerdetectie waarbij er geen of weinig drempels meer zijn voor burgers om deel te nemen aan preventieve screening. Als voorbeelden van nieuwe technologieën worden onder andere wearables, ademanalyses en genetische tests genoemd. Nieuwe, innovatieve technologieën die het mogelijk kunnen kamen vroegtijdig te ontdekken of iemand het risico loopt kanker te ontwikkelen en welke specifieke diagnostiek, interventie of behandeling nodig zou zijn.

Methoden voor kankerdetectie

De bestaande methodes voor vroegtijdige kankerdetectie, zo stellen de initiatiefnemers, zijn weliswaar beproefd, maar onvoldoende toereikend. Daarom worden onderzoekers middels deze call for proposals uitgenodigd nieuwe nieuwe samenwerkingen aan te gaan met vakgenoten uit verschillende disciplines, zorgverleners en bedrijven. Die moeten leiden tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

“De volgende stap kan worden gezet als verschillende disciplines uit het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, private partijen, de medische centra en andere zorgpartijen de handen ineenslaan. De innovaties sluiten aan bij de behoeften van de gebruiker, de zorg en de maatschappij”, aldus de initiatiefnemers van deze call for proposal.

NWO, KWF en ZonMw vragen onderzoekers nieuwe samenwerkingen aan te gaan met vakgenoten uit verschillende disciplines, zorgverleners en bedrijven. De deadline voor vooraanmelding van deze nieuwe call for proposals is 10 mei 2022. Op 29 maart wordt een informatie- en matchmaking bijeenkomst gehouden.