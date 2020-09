Oogziekenhuis introduceert digitale patiëntenfolders

Bovendien biedt de werkwijze met de digitale patiëntenfolders de patiënten van het Oogziekenhuis ook de mogelijkheid om informatie over hun ziekte, behandeling of herstel op elk gewenst moment in te zien, te downloaden, door te sturen naar of uit te printen.

Let wel, voor mensen die de patiëntenfolder liever niet per mail willen ontvangen, of online inzien, wordt een uitzondering gemaakt. Deze patiënten zullen ook in de toekomst nog altijd een papieren versie van de patiëntenfolder blijven ontvangen.

Duurzame digitale patiëntenfolders

Behalve de reeds genoemde voordelen voor de patiënten draagt de digitalisering van de patiëntenfolders ook bij aan de doelstelling van het Oogziekenhuis om duurzamer om te gaan met papier. Door het gebruik van digitale versies van de patiëntenfolder hoeft deze minder vaak. op dik papier, geprint te worden. Daarnaast wordt ook de stapel met weggegooide oude versies van de patiëntenfolders een stuk kleiner.

Het digitaliseren van de informatiestroom vanuit het ziekenhuis naar de patiënten zorgt er ook voor dat beter bijgehouden kan worden welke patiënt welke informatie ontvangen heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 90 procent van alle patiënten van het Oogziekenhuis een e-mail adres heeft. Het meerendeel van die patiënten geeft ook aan geen moeite te hebben met het digitaliseren van de patiëntenfolders.

Digitalisering in het Oogziekenhuis

De patiëntenfolders zijn voor het Oogziekenhuis zeker niet de eerste stap op weg naar een meer gedigitaliseerde en innovatieve vorm van zorgverlening. In tegendeel, begin dit jaar startte het Oogziekenhuis een project waarbij AI-technologie ingezet wordt om blindheid als gevolg van de oogziekte glaucoom te voorkomen.

Eind juli schafte het ziekenhuis, als eerste in Nederland, de nieuwste digitale operatiemicroscoop van ZEISS aan. Twee jaar daarvoor was het Oogziekenhuis ook al het eerste Nederlandse ziekenhuis dat een operatierobot voor oogchirurgie in gebruik nam.