Open source beademingsapparaat na test snel inzetbaar

Het VentilatorPAL Pro beademingsapparaat werkt op basis van een ‘doorsnee’ beademingsballon. Deze worden normaliter door een intensivist met de hand bediend middels een knijpbeweging. Bij de VentilatorPAL Pro wordt deze beweging door een machine overgenomen.

De validatie van de VentilatorPAL Pro is een belangrijke stap in het verkorte certificeringstraject van het ministerie van VWS. Maar voordat het apparaat breed ingezet kan worden moet hij wel nog in de praktijk bij patiënten getest worden.

Verlichting IC-capaciteit

Een van de grote voordelen van het inzetten van de VentilatorPAL Pro is dat daardoor de tijd die een COVID-19 patiënt op de IC moet doorbrengen verkort wordt. Het beademingsapparaat kan namelijk in de eerste vier tot vijf dagen ingezet worden wanneer een patiënt nog niet op de IC ligt maar in een regulier ziekenhuisbed. Dit betekent een verlichting van van 15 tot 20 procent op de IC-capaciteit.

In Nederland neemt het aantal COVID-19 IC-patiënten met ernstige ademhalingsproblemen de laatste dagen langzaam af. De vraag voor betaalbare en snel inzetbare beademingsapparaten komt momenteel dan ook met name uit de landen waar het aantal COVID-19 patiënten die beademd moeten worden nog stijgt, zoals Brazilië, India, de VS en Indonesië.

Betaalbaar eenvoudig te maken

Het feit dat de VentilatorPAL is ontworpen door de open source community betekent niet dat er consessies gedaan zijn aan de kwaliteit. Het apparaat is daarentegen wel eenvoudig te maken, betaalbaar te produceren en het design en technische specs zijn openbaar.

Voor de test is wel gekozen voor de Pro variant van het systeem. De standaard versie kan gemakkelijk en met basisgereedschap gebouwd worden. De VentilatorPAL Pro wordt geproduceerd in samenwerking met NTS Group in Eindhoven. In tegenstelling tot andere initiatieven die de afgelopen periode opgezet zijn, kan de VentilatorPAL Pro volgende week al in serieproductie gemaakt gaan worden.

“Na certificering door VWS kunnen aan het eind van deze week de eerste tien apparaten naar bovengenoemde landen, die het vervolgens via een verkort traject kunnen laten goedkeuren door hun eigen specialisten. De onderbouwing van de UT is daarbij erg belangrijk”, zegt Marcel van Aarle van Stogger, het Limburgse bedrijf dat onder de vlag FreeBreathing de VentilatorPAL Pro op de markt brengt.

Werking beademingsapparaat

De VentilatorPAL vervangt de handmatige knijpbeweging. Hij heeft twee gebruiksinterfaces, een fysieke en een Android telefoon-app. Met de fysieke interface kunnen medische professionals drie fundamentele, maar cruciale instellingen bepalen: het Tidal Volume (TV), de Inhale / Exhale ratio (I / E) en de Respiratory Rate (RR).

Met de eenvoudige en intuïtieve telefoon-app kunnen aanvullende instellingen gedaan en beheerd worden. Dit betekent dat niet-medisch personeel de VentilatorPAL eenvoudig zou moeten kunnen gebruiken. Op dit moment is de app alleen nog beschikbaar voor Android smartphones.

De technische kennis is afkomstig van FreeBreathing engineers. Advies over de basale beademingseisen waaraan beademingsapparatuur moet voldoen voor IC-gebruik werd verzorgd door intensivist Hugo Touw van het Radboudumc. De test van de VentilatorPAl Pro, op kunstlongen, is uitgevoerd door Longfysioloog Frans de Jongh van de UT in het TechMed Centre. In onderstaande video legt Hugo Touw uit hoe het apparaat werkt en geïnstalleerd wordt.