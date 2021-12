Openingsmanifestatie ICT&health uitgesteld naar 9 mei

De organisatie van de Openingsmanifestatie benadrukt dat net als in 2021 tot uitstel besloten is om de hoge kwaliteit van het congres en veiligheid van de bezoekers te kunnen blijven garanderen én om rekening te houden met de druk op de zorg. De huidige hoge besmettingscijfers, onzekerheid over de gevolgen van de Omikron-variant en de lockdown-maatregelen maken dat op dit moment niet mogelijk.

“We zien dat de zorgsector en de tienduizenden zorgmedewerkers nog altijd onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis”, stelt dagvoorzitter Lea Bouwmeester. “Veel van hen bezoeken elk jaar de Openingsmanifestatie om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale en hybride zorg. De congresorganisatie, sprekers en sponsors willen graag al die innovaties en ontwikkelingen delen, maar wel op een veilige manier.”

Beter moment

De nieuwe datum in mei is volgens Bouwmeester een moment dat beter past bij de huidige wensen en behoeften van de zorgsector. Onder voorbehoud van het verdere verloop van de coronapandemie wordt het grootste Nederlandse digitale zorg- en innovatiecongres dan een hybride congres, met bezoekers maar ook met live streams van alle sprekers. Bezoekers die zich voor 31 januari hebben aangemeld, hoeven zich niet opnieuw voor 9 mei aan te melden.

“We hopen en verwachten dat we elkaar op 9 mei live kunnen zien, natuurlijk onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen rondom corona. In de tussentijd kan iedereen voor nieuws en achtergronden terecht op ons online platform. We zullen u daar ook op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom de Openingsmanifestatie.”

Locatie en insteek Openingsmanifestatie

Locatie (Amare) en insteek van het congres veranderen niet. De Openingsmanifestatie 2022 is en staat in het teken van samenwerking die tot gezonde impact leidt. Met digitale zorg kunnen we meer en sneller verbinden. Netwerkzorg met kennis die we combineren vanuit patiënt, professional, algoritmen en veel meer. Gezonde resultaten boeken kan alleen door samenwerking over de domeinen heen, met netwerken in regio’s en landelijk en met financiers vanuit een duurzaam gezamenlijk doel.

De kansen nemen toe en de complexiteit ook, maar met elkaar maken we de volgende stap. De uitdagingen in de zorg zijn te groot voor een organisatie om alleen te beantwoorden, met samenwerking vanuit gelijkwaardigheid kunnen we de zorg duurzaam organiseren. Digitale zorg maakt het mogelijk om de juiste informatie en zorg, met de juiste persoon op het juiste moment, via het juiste kanaal te verbinden.