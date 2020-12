Openingsmanifestatie ICT&health verschuift naar 12 april

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de voorbereiding en organisatie van een corona-proof editie van de ICT&health Openingsmanifestatie op 25 januari 2021. Die voorbereidingen liepen op rolletjes.

Ondanks de al honderden aanmeldingen hebben de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en de vanaf vandaag t/m 19 januari 2021 ingestelde strenge lockdown, ons toch doen besluiten om de Openingsmanifestatie te verplaatsen. Dit besluit is genomen in overleg met het ministerie van VWS en onze congres-partners.

Openingsmanifestatie naar beter moment

We doen dit om de hoge kwaliteit van het congres te kunnen blijven garanderen én om rekening te houden met de druk op de zorg. De zorgsector en de tienduizenden zorgmedewerkers staan nog altijd onder een zware druk als gevolg van de coronacrisis. Velen van hen bezoeken elk jaar onze Openingsmanifestatie om op de hoogte te komen van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale en hybride zorg.

Wij willen hen die mogelijkheid ook in 2021 bieden. De nieuwe datum in april is een moment dat beter past bij de huidige wensen en behoeften van de zorgsector. Onder voorbehoud van het verdere verloop van de coronapandemie wordt het grootste Nederlandse digitale zorg- en innovatiecongres dan wel weer een fysiek congres, met bezoekers. Wij zullen u uiteraard van de voortgang op de hoogte houden.

Ook Rond de tafel verschuift

Hetzelfde geldt voor onze hybride Rond de tafel-reeks, die een fysieke discussie met online sessies combineert. De laatste sessie in de huidige reeks, met als onderwerp Juiste Zorg Op Juiste Plek, verschuift van 18 januari naar de eerste week van februari. Ook hier zullen we u op de hoogte houden van de verdere voortgang en eventuele aanpassingen, als zich nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lockdown-maatregelen voordoen.

ICT&health Experience

In september 2021 organiseert ICT&health de ICT&health Experience. Dit is een beurs waar oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan de digitalisering van de zorg getoond worden en live kunnen worden ervaren. Hier kan het zorgveld ook de partijen vinden die kunnen bijdragen op gebieden zoals financiering, randvoorwaarden en implementatie. Op korte termijn komen we met meer informatie over dit evenement.