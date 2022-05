Openingsmanifestatie ICT&health: ‘Wat kunnen we samen beter dan alleen?’

“Het gaat om het aloude autonomie van zorginstellingen, alles zelf bedenken en zelf doen, versus samen werken en opschalen”, zo opende Bouwmeester de Manifestatie voor een volle zaal. “Dat is nog wel heel lastig om te realiseren. We hebben een open mindset nodig om andere perspectieven naast die van onszelf te zetten en te denken: daar zit ook wel wat in.”

Samen centraal

Samen staat dus centraal. Bouwmeester hoopt dan ook samen met alle bezoekers uit de zorg en daar omheen – overheden, zorgverzekeraars, technologieleveranciers, aan het einde van de congresdag. Wat eerste antwoorden te vinden op de vragen en thema’s die ze net noemde. Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG, begon daar als eerste spreker alvast mee, voorafgaand aan een paneldiscussie.

“Ik wil graag deze dag starten met een onderwerp dat ons allemaal bindt: oplossingen schalen: kennis en ervaringen met elkaar te delen om de zorg te veranderen. Er komen gewoon niet meer mensen in de zorg bij, terwijl er steeds meer ouderen met co-morbiditeit bijkomen. Dat is een feit.”

Twee draaiknoppen

Er zijn volgens Van den Bosch twee draaiknoppen om deze twee helften van de zogeheten krokodillenbek (zorgvraag gaat omhoog, personeel komt er steeds minder bij) weer dichterbij elkaar te krijgen.

Draaiknop 1: mensen meer regie over hun zorg / leven bieden.

Draaiknop 2: meer inzet digitale zorg. “Eenvoudiger dan de eerste, maar dan moet je wel voor adoptie zorgen. Dat gebeurt al in de reissector en bancaire sector, mensen willen het daar ook niet anders meer. Ook in de zorg moeten we daarvoor zorgen.”

Vertrouwensrelatie

Corona toonde volgens Van den Bosch dat we met elkaar veel kunnen als het nodig is. Centraal hierbij stond en staat de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener. “Zorgtransformatie kan niet zonder te beseffen dat die vertrouwensrelatie de essentie is. Dat moet zo ook op met data die voortkomt uit digitale zorg. Dat fundament van vertrouwen is heel belangrijk als basis voor geschaalde zorginitiatieven.”

