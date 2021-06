Openingsmanifestatie: van zorginnovatie naar transformatie

In het programma ligt de focus op zorginnovatie, arbeidsbesparende technologie en het vergroten van de eigen regie van mensen met behulp van digitale ondersteuning. Hoe verander je het werken in de zorg met patiënt en medewerkers, welke technologie en randvoorwaarden moeten daarin samenkomen?

De systeempartijen (Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorg autoriteit, zorgverzekeraars) laten zien hoe ze meewind geven om samen met het veld digitale zorg te stimuleren. Dit congres beantwoordt alle vragen en geeft een doorkijk naar nieuwe samenwerking!

Zorginnovatie en transformatie

Op het programma staan presentaties over de toekomst van de zorg, slimme innovaties, relevante technologieën, randvoorwaarden, ondersteuning en duurzame samenwerkingen. Naast het plenaire programma zijn er door de dag heen ook een kleine dertigtal zijsessies en workshops. Het is een technisch hoogstandje waarbij vijf sessies tegelijk worden gestreamd. Deelnemers kunnen tussen de presentaties door virtueel langslopen op het innovatieplein waar 12 standhouders aanwezig zijn.

“Dit programma is met en voor het zorgveld in elkaar gezet. We investeren in deze samenwerking, omdat we ervan overtuigd zijn dat digitale zorginnovaties helpen om de zorg veilig, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te maken. Daarom moeten we deze innovaties met elkaar delen. En de volgende stap zetten naar daadwerkelijk anders denken en doen: van innovatie naar transformatie. Op 17 juni is daarvoor volop gelegenheid”, aldus programmadirecteur Lea Bouwmeester

Volledig digitaal

De openingsmanifestatie is gewoonlijk aan het begin van het jaar en zou rond 25 januari plaatsvinden, door de tweede corona golf is er nu een online variant van het congres in de zomer. De manifestatie is het grootste en jaarlijks terugkerende congres over de toekomst van de zorg, waar een groot aantal partijen vanuit een gedeeld belang aan bijdragen.

Ben je verpleegkundige, medisch specialist, bestuurder, vertegenwoordiger, innovatiemanager; ICT’er, inkoper in de zorg of een gemeente etc. En wil jij helpen met het transformeren van de zorg, jouw organisatie of gemeenten? Reserveer dan snel jouw gratis online entree ticket zodat ook jij in je eigen organisatie de volgende stap kan zetten naar een toekomstbestendige zorg die niet achter de feiten aanloopt.