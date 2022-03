Operatierobot ‘Hugo’ komt naar het ETZ

Met de ‘Hugo’ operatierobot kunnen operaties met nog meer precisie worden uitgevoerd. Het ETZ is een van de voorlopers op het gebied van zogenoemde minimaal invasieve chirurgie. “Robotchirurgie is hierin een logische volgende stap en de vele technologische mogelijkheden op het gebied van dataverzameling en informatica – maar ook de ongeëvenaarde precisie en stabiliteit – bieden fantastische mogelijkheden voor de toekomst”, zegt colorectaal chirurg David Zimmerman.

Met de aanschaf van ‘Hugo’ is een miljoeneninvestering gemoeid. De investering moet terugverdiend worden door de robot bij honderden operaties per jaar te gaan gebruiken. Dat wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat robotchirurgie grote voordelen biedt qua (kosten)efficiëntie, duurzaamheid, transparantie, digitalisatie en opleiding.

Operatierobot Hugo RAS

De nieuwe operatierobot van Medtronic, voluit de Hugo Robotic Assisted Surgery, is ontworpen voor een breed scala aan ingrepen. Het ETZ gaat de robot inzetten voor urologische, gynaecologische en colorectale (dikke- en endeldarm) operaties. Hugo krijgt zijn werkplek in operatiekamer 1 van het OK-complex van locatie ETZ Elisabeth. Verwacht wordt dat deze zomer al de eerste patiënt met de Hugo RAS operatierobot geopereerd kan worden. Voor het echter zover is moeten chirurgen, operatieassistenten en verpleegkundigen uitgebreid getraind worden om te kunnen werken met Hugo.

“Voor ons is de grotere flexibiliteit van het Hugo robotsysteem een belangrijk voordeel. Het is een ‘modulair’ systeem dat heel geschikt is voor alle soorten operaties en operatiekamers”, aldus uroloog Anton Breeuwsma. Chirurgen hebben toegang tot een grote database met waardevolle informatie. Alle ingrepen – elke stap in het operatietraject – worden meetbaar en kwantificeerbaar en opgeslagen in een database. Daarmee krijgt kunstmatige intelligentie een flinke impuls”, vult Zimmerman aan.

De afgelopen jaren heeft de operatierobot in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen zijn intrede gedaan. De voordelen, zoals ook hierboven beschreven, voor zowel patiënten als chirurgen zijn daarbij de voornaamste beslissingscriteria.