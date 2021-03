Operatierobot ingezet bij opereren complexe darmtumoren

Het Meander Medisch Centrum heeft een hightech expertisecentrum waarin MDL-artsen en chirurgen nauw samenwerken bij de behandeling van darmkanker. Zo wordt voor elke patiënt een persoonlijk plan gemaakt dat precies is afgestemd op het type tumor dat, meestal met behulp van de operatierobot, verwijderd en/of behandeld moet worden.

Prof. dr. Consten is gespecialiseerd in darmkanker chirurgie en één van de internationale hoofdrolspelers bij ontwikkelingen op het gebied van de robot-geassisteerde darmchirurgie. “De robot is vooral van toegevoegde waarde bij lastige kijkoperaties, waarbij we in een kleine ruimte hele moeilijke en nauwkeurige handelingen moeten verrichten. Dus bijvoorbeeld bij complexe tumoren die ver weg liggen. Daarnaast kunnen er nu en in de toekomst allemaal hulpmiddelen aan de computer van de robot toegevoegd worden die de chirurg enorm kunnen helpen bij precisie chirurgie. Bijvoorbeeld toekomstige extra tools die anatomie herkennen, het bloedverlies tijdens de operatie kunnen bijhouden, MRI-scans die je als een soort inlegblad kan gebruiken of tracers die aangeven welke lymfeklieren besmet zijn”, aldus de chirurg.

Opmars operatierobot

De ontwikkeling van minimaal invasieve operatietechnieken is een technologie waar het Meander Medisch Centrum al in 2004 mee gestart is. Bijna tien jaar geleden, in 2011, introduceerde het ziekenhuis de eerste operatierobot. Inmiddels hebben steeds meer ziekenhuizen, waaronder ook het Catharina, de inzet van de operatierobot uitgebreid naar de behandeling van darmkanker.

“Minimaal invasief betekent dat de chirurg veel kleinere sneetjes maakt dan bij een ‘klassieke’ operatie. Door de sneetjes brengt de chirurg via een buisje een camera in de buikholte. Vervolgens kunnen we het beeld vergroten en daardoor kunnen we heel nauwkeurig opereren. Meander was een van de eerste ziekenhuizen in Nederland waar de robot ingezet werd bij de behandeling van alle endeldarmtumoren en inmiddels passen we deze hightech operaties veelvuldig toe in de behandeling van alle darmaandoeningen”, licht Consten toe.

Optimaliseren darmkankeroperaties

Prof. dr. Consten doet veel onderzoek naar het optimaliseren van operaties, al dan niet met behulp van de operatierobot, aan de dikke darm, endeldarm en de bekkenbodem. “De operatierobot is veel meer dan een computer. Onze overtuiging is dat we pas aan het begin staan van de mogelijkheden die de robot ons kan bieden om patiënten effectiever en met steeds betere kwaliteit van zorg te behandelen”, vertelt Consten.

Enkele maanden geleden werd zij onderscheiden met de Johan Harmen Franken van Brunswijk-prijs die door het medisch specialistisch bedrijf (MSB) van Meander jaarlijks uitgereikt aan een lid van de medische staf die in het voorgaande jaar auteur was van het meest aansprekende artikel of onderzoek.

“Wat ik heel mooi vind is dat je door onderzoek te doen in een continu denkproces zit. Het houdt je scherp rondom de dingen die je doet. De behandelingen die we uitvoeren, de stappen die we zetten en de denkwijze die we daarbij hebben, zijn daar nog zaken die we daarin anders kunnen aanpakken om voor de patiënt een beter resultaat te krijgen? Dat bedenken, dat proces, en dat het dan mogelijk leidt tot iets positiefs, dat vind ik heel spannend en ontzettend inspirerend”, aldus Consten.