Opleidingswebsite voor Brabantse ziekenhuismedewerkers

Een chronisch tekort aan zorgprofessionals vraagt om creatieve oplossingen en samenwerkingen. Om die reden lanceerden negen Brabantse ziekenhuizen, waaronder het Bravis ziekenhuis, vrijdag 25 februari de opleidingswebsite FZO Noord-Brabant. Doel: samen meer zorgprofessionals opleiden én meer medewerkers voor de zorg behouden.

Opleidingswebsite belangrijk instrument

Vorig jaar hebben de negen Brabantse ziekenhuizen een actieprogramma opgesteld, gericht op verpleegkundige vervolg- en medische ondersteunende opleidingen. De negen samenwerkende Brabantse ziekenhuizen zijn: Amphia Ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en St. Anna Ziekenhuis. Het is de bedoeling van het programma dat er tien procent meer wordt opgeleid en de gezamenlijke opleidingswebsite is daarbij een belangrijk instrument. Tevens moet er minimaal tien procent meer medewerkers worden behouden dan voorheen.

Innovatief opleiden

Het driejarig actieprogramma richt zich in eerste instantie op de opleidingen voor IC- en SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Dit zijn stuk voor stuk beroepen waar onder andere door corona en inhaalzorg grote vraag naar is. Het richt zich op samen innovatief opleiden en voorkomen van uitval tijdens de opleiding. Ook wordt vanaf komend voorjaar ingezet op een proef met een regionale flexibele schil. Deelnemende ziekenhuizen helpen elkaar hierbij en geven zorgverleners de kans om ook een kijkje in de keuken van een ander ziekenhuis te nemen. Een goede match is tenslotte goed voor patiënten, medewerkers en organisatie.

Bravis wil blijven innoveren

Het Bravis streeft duidelijk op tal van manieren naar meer innovatie in het ziekenhuis. Om die innovatie in te bedden in de organisatie is BIS (de Bravis Innovatie School) opgericht. Een speciale opleiding die een vervolg is op de succesvolle Verpleegkundige Innovatie School uit 2020. De komende acht maanden worden tien Bravis zorgprofessionals opgeleid in het realiseren van technische innovaties. Tijdens de opleiding worden de BIS-studenten begeleid door het Bravis InnovatieTeam en, tijdens het eerste deel, elf studenten van de Avans Hogeschool.