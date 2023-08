‘Opschaling moet groeiende druk op de zorg verlichten’

“De werkdruk onder huisartsen en hun personeel is heel hoog”, benadrukt Damaschek. “Door technische oplossingen kan het werkproces efficiënter worden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Maar voor een structurele impact moet er een behoorlijke opschaling plaatsvinden. Daar heb je behalve technologiepartners ook stakeholders zoals wetgevers, toezichthouders en zorgverzekeraars nodig.”

Vcare Connect levert sinds jaar en dag een communicatieplatform aan met name eerstelijns dag- en nachtzorg. Zo werkt Vcare samen met 80 procent van de HAP’s op het gebied van bereikbaarheid, efficiënte indeling van de telefonische triage en toekomstige digitale triage: zodat patiënten de juiste vorm van (digitale of andere) consulten en zorg geboden krijgen. Vanuit deze rol kent Damaschek de uitdagingen van de zorg inmiddels van binnen en van buiten.

Ontzorgen via innovaties

Eén van de partners voor de connectiviteit van Vcare is T-Mobile, dat steeds meer van zulke samenwerkingen zoekt in diverse ecosystemen. De zorg ziet connectiviteit onder platforms zoals van Vcare steeds vaker als nutsvoorziening, stelt Gijzenberg. Maar innovaties in de wereld van de connectiviteit, kunnen de komende jaren steeds meer ontzorgen.

“Zeker wanneer we eindelijk volledig de beschikking krijgen over 5G-connectiviteit. Denk aan het grootschalig gebruik van generatieve AI-oplossingen, aan vormen van zorg op afstand. Maar ook een innovatie als de Holobox die we nu met een aantal partners in de markt aan het zetten zijn. Hiermee kun je een realistisch digitaal consult bieden ter vervanging van de huisarts die er in jouw buurt niet meer is. Daarvoor heb je niet alleen een brede, maar ook van intelligentie voorziene pijplijn nodig.”

Obstakels voor opschaling

Damaschek heeft een positieve instelling. Ook omtrent de ontwikkelingen rondom digitalisering in de zorg om de huidige uitdagingen zoals personeelstekorten, toenemende co-morbiditeit van de groeiende groep senioren en andere kwetsbare groepen het hoofd te bieden. Wel zijn er grote obstakels te overwinnen voor opschaling van digitalisering, ziet Damaschek. Zo blijft de benodigde gegevensuitwisseling en toegankelijkheid van informatie en data voor zowel zorgprofessionals als patiënten nog beperkt en gefragmenteerd van aard. Daar hebben zowel Vcare als T-Mobile dagelijks mee te maken.

Daarnaast wordt technologie nog niet zo vaak ingezet om te helpen met de werkdruk als zou kunnen. “De zorgvraag stijgt snel en technologie kán helpen de uitdagingen als gevolg hiervan te beperken. Die technologie is ook al jaren beschikbaar – voor digitale consulten, monitoring op afstand, e-health apps – maar toch zetten we slechts kleine stappen,” vertelt de directeur van Vcare.

Innovatie in kleine stappen

T-Mobile ziet dezelfde ontwikkelingen en uitdagingen, vertelt Gijzenberg. Damachek en hij vinden de oorzaken overigens wel logisch. “Als het gaat om nieuwe technologie, zoals IoT, kun je sneller grote stappen maken. Vaak worden oplossingen vanaf de grond af opgebouwd. De zorg is echter een van de oudste sectoren die Nederland kent. Niet alleen is er sprake van veel traditionele en legacy-systemen en -infrastructuur, datzelfde geldt voor de processen en de cultuur. Innovatie móet dan wel in kleine stappen, want je kunt niet vanaf de bodem beginnen met opbouwen.”

