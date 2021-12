Oracle neemt EPD-leverancier Cerner over

Larry Ellison, voorzitter en Chief Technology Officer van Oracle, stelt te verwachten dat het concern samen met Cerner zorgprofessionals toepassingen kan bieden die hen van betere informatie voorzien. “Zo kunnen ze betere behandelbeslissingen kunnen nemen, wat resulteert in betere resultaten voor de patiënt.”

Betere toegang medische informatie

Ellison zegt verder dat de krachtenbundeling overwerkte medische professionals kan voorzien van een nieuwe generatie gebruiksvriendelijkere digitale tools die toegang tot informatie mogelijk maken via een handsfree spraakinterface om cloudapplicaties te beveiligen. “Deze nieuwe generatie medische informatiesystemen belooft de administratieve werklast voor onze medische professionals te verminderen, de privacy en resultaten van de patiënt te verbeteren en de totale zorgkosten te verlagen.”

David Feinberg, President en Chief Executive Officer van Cerner, verwacht dat de onderneming als onderdeel van Oracle de kans biedt om elektronische medische dossiers (EPD) te moderniseren, de ervaring van zorgverleners te verbeteren en meer verbonden, hoogwaardige en efficiënte patiëntenzorg mogelijk te maken.

“Cerner is een leider geweest in het helpen digitaliseren van medische zorg en nu is het tijd om de echte belofte van dat werk waar te maken met de zorgverleningstools die informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverleners krijgen.”

Modernisering aanbod Cerner

Oracle’s Autonomous Database, low-code ontwikkelingstools en Voice Digital Assistant-gebruikersinterface stellen het bedrijf in staat om de systemen van Cerner snel te moderniseren en ze naar de Gen2 Cloud van Oracle te verplaatsen”, aldus Mike Sicilia, Executive Vice President, Vertical Industries, Oracle.

“Dit kan heel snel worden gedaan omdat Cerners grootste zakelijke en belangrijkste klinische systeem al op de Oracle Database draait. Daar is geen verandering nodig. Wat wel verandert, is de gebruikersinterface. We zullen de systemen van Cerner veel gemakkelijker te leren en te gebruiken maken door van Oracle’s handsfree Voice Digital Assistant de primaire interface naar de klinische systemen van Cerner te maken. Hierdoor kunnen medische professionals minder tijd besteden aan typen en meer tijd aan de zorg voor patiënten.”

Cerner levert wereldwijd EPD-systemen. In de Benelux is het bedrijf beperkt aanwezig. Het ondersteunt onder meer systemen die het in 2016 overnam van Siemens. Verder levert het in België EPD-toepassingen onder de naam Millennium aan enkele universitaire ziekenhuizen. In 2017 sloot Cerner een samenwerkingsdeal met cloudleverancier Amazon Web Services.