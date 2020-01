Organiseer een activiteit tijdens de e-healthweek

Op de site van de e-healthweek staat een overzicht raadplegen van alle activiteiten die gepland staan. Zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, zorgverzekeraars, leveranciers en patiëntenverenigingen op originele manier zien wat er mogelijk is met zorg en technologie. Dat gebeurt verspreid door het hele land.

Vorig jaar waren er meer dan 250 activiteiten. Van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, alles is mogelijk tijdens de e-healthweek. Je kunt je activiteit hier aanmelden.

Bezoek de e-healthweek

Daar kun je de verschillende initiatieven van collega’s in de zorg bekijken of ervaren wat e-health voor jouw en je omgeving kan betekenen. Feit is dat e-health een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de kwaliteit van de zorg. Het legt de regie steeds meer bij patiënten en het verbetert ook de samenwerking tussen zorgprofessionals.

Die veranderingen brengen ook uitdagingen met zich mee. Zoals het onder de knie krijgen van de benodigde digitale vaardigheden, het inrichten van nieuwe zorgprocessen en een veranderende omgang met patiënten.

De e-healthweek wordt mogelijk gemaakt door de hoofdpartners: VWS, ZonMw, Zorg van Nu, ICT&health, Patiëntenfederatie en initiatiefnemer ECP Platform voor de informatietechnologie. Op 27 januari om half negen vindt de aftrap van de e-healthweek plaats tijdens de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie. Deze vindt plaats in het Circustheater in Den Haag en wordt geopend door minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .