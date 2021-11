Orikami ontwikkelt digitale biomarkers met klinische relevantie

Als er één ding is dat we uit de coronapandemie geleerd hebben, dan is het wel dat het op afstand monitoren van de gezondheid cruciaal is voor de toekomst van de gezondheidszorg en dat de smartphone daar een belangrijke rol in speelt. Maar, dat monitoren gaat dan wel een stuk verder dan de functies die de vele, honderdduizenden, health-apps bieden. Test- en monitoring meetgegevens van dergelijke apps hebben doorgaans geen klinische relevantie.

Klinische relevantie

En dat is nu precies waar Orikami, een Nederlandse startup, zich al enkele jaren met succes op richt. Zij ontwikkelen oplossingen voor remote monitoring op basis van digitale biomarkers. Klinisch relevante tests en monitoring kunnen nu alleen in een ziekenhuis door artsen met soms gespecialiseerde apparatuur uitgevoerd worden. De vele health- en remote monitoring apps voor ‘thuisgebruik’ geven weliswaar een indicatie over de verbeterende of verslechtende gezondheidssituatie van een patiënt, maar hebben geen klinische relevantie. Voor een definitieve, juiste, diagnose of het aanpassen van de behandeling, moet de patiënt toch door de arts zelf, al dan niet in het ziekenhuis, onderzocht en of getest worden.

De remote monitoring en -test oplossingen die Orikami ontwikkelt maken gebruik van digitale biomarkers met dezelfde klinische relevantie als de tests en monitoring die in de ziekenhuizen beschikbaar is. “Dit maakt het mogelijk om een test die normaal gesproken binnen de muren van een ziekenhuis uitgevoerd moet worden, onder auspiciën van een arts, nu ook door mensen thuis uitgevoerd kan worden”, vertelt Bert Seegers, Chief Business Officer van Orikami. “De informatie die met deze oplossingen verzameld wordt, is niet alleen klinisch relevant, maar ook bij uitstek toegespitst op de betreffende patiënt: 100% gepersonaliseerd. De gegevens gaan, en mogen, gebruikt worden in het zorgpad, waardoor artsen over meer relevantie informatie beschikken voor het nemen van beslissingen”.

Gedigitaliseerde testen

Een mooi voorbeeld van de oplossingen die Orikami ontwikkeld is de gedigitaliseerde ‘Timed Up and Go Test’. In het ziekenhuis wordt deze gestandaardiseerde bewegingstest voor verschillende doeleinden gebruikt. De patiënt zit hiervoor op een stoel, moet vervolgens opstaan, drie meter lopen, zich omdraaien, teruglopen en weer gaan zitten. De beoordeling van de test dient als basis voor medische besluitvorming. Behalve de tijd wordt tijdens de test ook gekeken naar factoren als de stabiliteit van het lopen, staat de patiënt makkelijk of moeilijk op en dergelijke. Allemaal factoren die visueel door de arts of verpleegkundige beoordeeld worden.

Orikami biedt een digitale versie van deze test die dankzij een speciaal ontwikkeld algoritme dat bovendien een stuk nauwkeuriger meet. Dat algoritme maakt gebruik van de verschillende sensoren, zoals GPS, gyrosensor en accelerometer, die standaard in een smartphone zitten. Die leveren zo veel meer data op, over het opstaan, de manier en snelheid van lopen, de stabiliteit van het lichaam etc, dat de klinische relevantie van de gedigitaliseerde test een stuk hoger wordt dan die van de standaard test. En omdat de patiënt voor het doorlopen van de test niets anders hoeft te doen dan de bijbehorende app op te starten en de smartphone in zijn of haar broekzak te stoppen, kan de test letterlijk overal uitgevoerd worden.

Digitale biomarkers

De oplossingen van Orikami zijn gebaseerd op digitale biomarkers. “Een digitale biomarker kent drie levels. Ten eerste is er de sensor die data genereert waar wij gebruik van maken. Vervolgens wordt uit de betreffende data de benodigde informatie gehaald. Op het derde level wordt de verzamelde informatie aan een bepaalde indicatie van een ziektebeeld gekoppeld”, aldus Seegers.

Met name dat laatste is van groot belang voor de toepassing van digitale biomarkers. De testwaarden van de, uit bovenstaand voorbeeld, ‘Timed Up and Go Test’ hebben voor verschillende ziektebeelden ook een verschillende relevantie. “Een looptest score van X heeft bij een patiënt met MS een totaal andere waarde dan bij een Parkinsonpatiënt”, vertelt Seegers. “Een digitale biomarker is dus een test van een specifieke indicatie van een ziektebeeld.”

Orikami heeft inmiddels een portfolio van digitale biomarkers die het bedrijf aanbiedt in een modulair platform. Daarbij heeft het bedrijf zich met name gespecialiseerd in oplossingen voor neurologische aandoeningen. Doordat Orikami inmiddels meer dan zeven jaar ervaring op dit gebied heeft, mogen zij zich in dit segment wereldmarktleider noemen.