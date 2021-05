Ouderen gebaat bij blended aanpak voor meer beweging

De ouderen die aan het onderzoek deelnamen volgden al wekelijks beweegles in de buurt. Voor het onderzoek kregen zij daarbij ook een tablet waarmee zij, geholpen door instructiefilmpjes, regelmatig oefeningen konden doen die de spieren versterken en de balans verbeteren. Daarbij werden de aanbevelingen van de WHO gevolgd. Als extra ondersteuning kregen de ouderen een coach. Die hielp bij de opstart met de tablet en besprak regelmatig met alle deelnemers de voortgang.

Gemotiveerd dankzij blended aanpak

Na ruim een half jaar onderzoek naar het effect van de blended aanpak bleek dat alle ouderen nog steeds drie keer per week, thuis, hun oefeningen deed en ook nog trouw elke keer naar de groepsles gingen. De motivatie voor het bewegen was dus niet afgenomen. Een prima resultaat, aangezien het doel moet zijn om van beweging een dagelijkse routine te maken. “Want je moet een gewoonte zes maanden volhouden, voordat deze routine wordt en permanent bij je blijft”, aldus Sumit Mehra, onderzoeker bij het HvA-lectoraat Digital Life en toegepast psycholoog.

Een van de redenen dat de blended aanpak werkt, komt mede omdat de beweeg-app die zij gebruikten, gestoeld is op een wetenschappelijke theorie over motivatie; de ‘zelfregulatiecyclus’. “Er zijn talloze beweeg-apps, maar slechts een handvol is gebaseerd op een gedegen theorie”. Bovendien biedt de beweeg-app het voordeel dat de ouderen alles in hun eigen tempo, en waneer het heb het beste uitkomt, kunnen doen.

De combinatie tussen fysieke en digitale ondersteuning bleek erg succesvol. “De ouderen ervaarden veel ondersteuning door de coaching. Ze waren vooraf bezorgd over hun veiligheid, en met de coach konden ze dit bespreken en hun oefenprogramma aanpassen”, vertelt de onderzoeker.

Digivrees snel overwonnen

Een andere constatering was dat de ouderen vrijwel allemaal redelijk snel met de tablet om konden gaan. Ook diegenen die vooraf aangaven nog nooit met een tablet gewerkt te hebben en dat ook niet van plan waren. In de praktijk, geholpen door de instructies en oefeningen van de onderzoekers, bleek die digivrees echter snel overwonnen.

Dat biedt ook perspectief voor de toekomst. “Mensen groeien nu op met ICT, en dat zijn de ouderen van de toekomst. Het is daarom hoopvol dat ouderen van nu dit experiment zo positief hebben ervaren”, aldus Mehra.