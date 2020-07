Ouderen houden technologische zorg-ontwikkelingen niet meer bij

Om te voorkomen dat de zorg voor ouderen die afhaken bij de ICT-ontwikkelingen in de knel komt, pleit de Raad van Ouderen in haar advies ervoor dat goede zorg en ondersteuning ook voor die groep behouden blijft. Daarnaast pleit de Raad ook voor technologie op maat. Daarbij moeten de persoonlijke behoeften en ervaren kwaliteit leidend zijn. Zowel bij de ontwikkelingen van de technologie zelf, als bij de keuze voor de inzet van technologie door zorginstellingen.

Maatwerk technologie voor ouderen

Het is van belang dat technologie zo ontworpen wordt dat het niet alleen aangepast kan worden aan individuele behoeften, maar ook rekening houdt met mogelijke beperkingen van gebruikers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouderen met met een taalachterstand. Ook zij moeten gebruik kunnen maken van technologie.

Behalve het ontwikkelen op maat is het voor ouderen ook belangrijk dat voor ICT-toepassingen ook ondersteuning op maat beschikbaar is. Ondersteuning in begrijpelijk taalgebruik en indien nodig ook met persoonlijke begeleiding. Ontwikkelaars van ICT-instrumenten en -applicaties zouden daar rekening mee moeten houden.

Bijvoorbeeld door het, daar waar mogelijk, inbouwen van keuzemomenten die de gebruiker in staat stelt de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Tot slot adviseert de Raad van Ouderen ook dat alle partijen moeten afwegen of het inzetten van technologie niet leidt tot een verwaarlozing van het menselijk contact.

Privacy en beveiliging

De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid en privacy van technologische hulpmiddelen licht volgens de Raad van Ouderen bij de aanbieders van technologie. In het geval van applicaties zijn dit vaak de zorgaanbieders.

De data die gegenereerd wordt door medische hulpmiddelen moet conform de geldende privacyregelgeving beschermd en opgeslagen worden. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat de leverancier niet over de data mag beschikken. En applicaties die geen ondersteuning meer krijgen vanuit de leverancier zullen direct buiten werking gesteld worden, zo adviseert de Raad.

Begin dit jaar pleitte de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen in een advies over de toekomst van de Ouderenzorg dat de oplopende kosten in de toekomst nopen tot een ander beleid. Volgens die commissie zullen ouderen meer zelf moeten gaan betalen voor zorg en ondersteuning en langer thuiswonen. Om de ouderenzorg nog enigszins betaalbaar te houden moeten nieuwe geschikte woningen gebouwd worden, zullen zorginstellingen meer moeten gaan samenwerken en, moet de digitalisering verder doorgevoerd worden.