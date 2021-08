Overname MILabs door Japanse Rigaku

MILabs richt zich met name op de ontwikkeling van apparatuur voor niet-invasieve beeldvorming. Denk aan biomedische scanners en optische beeldvorming. Daarbij heeft de fabrikant onder andere gekozen voor een schaalbaar alles-in-één platform. Het bedrijf is er de afgelopen jaren in geslaagd beeldvormende apparatuur te ontwikkelen die in staat is om meerdere medische scans tegelijkertijd te maken. De overname is voor MILabs niet alleen het bewijs voor het succes, maar biedt ook kansen voor het verder uitbreiden van haar markt en producten.

Preklinische beeldvorming

Sinds de oprichting is MILabs uitgegroeid tot een van de wereldleiders op het gebied van moleculaire beeldvorming. Het ontwikkelde hoogwaardige preklinische micro-PET-, micro-SPECT-, micro-CT- en optische tomografiesystemen, evenals SPECT met hoge resolutie voor mensen.

Rigaku is van mening dat preklinische beeldvorming steeds belangrijker zal worden op het gebied van life sciences. Naarmate innovatieve technologieën zoals genbewerking worden ontwikkeld, groeit ook de noodzaak om de effecten en functies van bewerkte genen te verifiëren door middel van In-Vivo-analyse. Verwacht wordt dat preklinische beeldvorming daar een grote bijdrage aan zal leveren.

MILabs en Rigaku blij met overname

“Met de overname wil Rigaku zijn life sciences modaliteitsactiviteiten wereldwijd uitbreiden door de multimodaliteitsactiviteiten van MILabs te combineren met Rigaku’s oorspronkelijke röntgenbeeldvormingsbedrijf voor dieren”, aldus het statement van de Japanse fabrikant.

“We zijn erg verheugd dat MILabs zal doorgaan als onderdeel van Rigaku. Dit zal ons unieke productaanbod wereldwijd verder stimuleren en ons innovatietempo versnellen, waardoor meer biomedische onderzoekers, artsen en uiteindelijk patiënten worden bereikt die zullen profiteren van onze biomedische beeldvormingstechnologieën. We zijn ervan overtuigd dat we met deze belangrijke volgende stap voor MILabs de wetenschappelijke en medische gemeenschap nog beter van dienst kunnen zijn dan nu!”