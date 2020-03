Overzicht digitale toepassingen in zorg live

Op de website in kwestie staat momenteel een tiental toepassingen die op allerlei (deel)gebieden een digitaal en/of online alternatief bieden voor fysieke zorg. het is de bedoeling dat dit overaicht de komende dagen uitgebreid wordt. De zich snel ontwikkelende coronacrisis vraagt namelijk per direct om aanvullende manieren, alternatieve manieren van communicatie. Niet voor niets laat bijvoorbeeld de brancheorganisatie voor verloskundige zorg weten dat het zoveel mogelijk fysiek contact vervangt door telefonisch contact of beeldbellen.

Sociale contacten vermijden

Nu de overheid het aanraadt waar mogelijk sociale contacten te vermijden in de strijd tegen corona, lijken oplossingen voor zorg, monitoring en advies op afstand het beste alternatief. Zorgaanbieders geven in steeds groteren getale aan dat zij graag zo snel mogelijk aan de slag willen met beeldbellen en digitaal contact om de broodnodige zorg te kunnen blijven bieden en tegelijk de zwaar belaste zorgmedewerkers te ontlasten.

Dat geldt voor zaken zoals een e-consult tussen zorgprofessional en patiënt/cliënt en voor apps waarmee zorgprofessionals onderling informatie kunnen uitwisselen of beeldbellen. Voor multidisciplinair overleg, maar ook voor poliklinische zorg, kunnen digitaal berichtencontact of beeldbelconsulten momenteel bij uitstek een uitkomst bieden.

Concrete toepassingen

ICT is daarom op zoek naar concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorg en patiënt, die nu al werken en die ‘plug & play’ (dus eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden, zodat betrokken partijen in de zorg er hun voordeel mee kunnen doen. Aanbieders van dergelijke oplossingen kunnen zelf en kosteloos relevante informatie over hun toepassingen plaatsen. Een andere optie is om de informatie naar redactie@icthealth.nl te versturen.