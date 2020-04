Pan-Europese hackathon tegen corona

De hackathon wordt geleid door de European Innovation Council en is gelanceerd door de Europese Commissie. De focus ligt op problemen waarvoor kortetermijnoplossingen met betrekking tot de coronaviruscrisis nodig zijn. Het online brainstormevenement omvat gebieden als: gezondheid en leven, bedrijfscontinuïteit, werken op afstand en onderwijs, sociale en politieke cohesie, digitale financiën. Daarnaast is er een open sectie voor andere uitdagingen.

In Nederland heeft VWS onlangs een appathon gehouden om een corona-app te te ontwikkelen ter ondersteuning van contactonderzoek door de GGD. Hier is nog geen bruikbare app uit naar voren gekomen. De opgedane ervaringen worden wel gebruikt om uiterlijk 19 mei alsnog een corona-app te lanceren.

Hackathon behandelt reeks initiatieven

De categorie ‘gezondheid en leven’ behandelt een reeks gezondheidsinitiatieven, waaronder hardware, ondersteuning van eerstelijns gezondheidswerkers, schaalbare telegeneeskunde, contactonderzoek en -tracing en strategieën om de pandemie in te perken. De innovators gaan ook op zoek naar oplossingen voor het verbeteren van real-time communicatie in de zorg, bescherming van geïsoleerde en risicogroepen, bestrijding van cybercriminaliteit.

Op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg richt #EUvsVIRUS zich op onderwerpen als:

• overdracht van behandelprotocollen in realtime tussen EU-ziekenhuizen.

• medische hulp op afstand en preventieve geneeskunde via apps of consultaties op afstand.

• contact op afstand van burgers met medisch personeel.

• platforms voor de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en hun verzending op afstand.

• tools voor het voorspellen en stoppen van de verspreiding van ziekten – zoals instrumenten om te anticiperen op de ontwikkeling van infecties.

• constante monitoring om gegevens te verzamelen over het gedrag en de gewoonten van de bevolking om preventieve maatregelen te nemen om het risico op een nieuwe noodsituatie te verminderen.

• apps voor het publiek om zichzelf te informeren over het coronavirus en om symptomen te melden.

• cyberbeveiligingsoplossingen om ziekenhuizen, onderzoekscentra, particuliere bedrijven en personen die op dit moment bijzonder kwetsbaar zijn voor cyberdreigingen te beschermen.

Iedereen uitgenodigd voor deelname

Iedereen kan meedoen aan de hackathon. Deelname moet vóór 24 april geregistreerd worden op de website euvsvirus.org. Partijen kunnen bijdragen als:

• Probleemoplosser (team of individu): ontwikkelaars, ontwerpers, creatieve geesten en alle probleemoplossers met expertise op het gebied van gezondheid, zaken, sociale en politieke cohesie, onderwijs, digitale financiën en andere gebieden.

• Mentor of teamcoördinator: experts op het gebied van gezondheid, bedrijfsleven, sociale en politieke cohesie, onderwijs, digitale financiën, etc. die de probleemoplossers ondersteunen met hun innerlijke blik en ervaring; teamcoördinatoren die de teams organiseren en coördineren tijdens de hackathon.

• Partner (bedrijfsleven, universiteit, middenveldorganisatie, overheid, mkb, startup, accelerator): andere actoren die hun bijdrage willen leveren aan de hackathon.

Alle 27 EU-lidstaten nemen deel, evenals Noorwegen, Israël, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

De winnende oplossingen worden uitgenodigd voor het lidmaatschap van een European Innovation Council Platform dat verbindingen met eindgebruikers (zoals ziekenhuizen) moet vergemakkelijken en toegang zal bieden aan investeerders, stichtingen en andere financieringsmogelijkheden van de hele Europese Commissie. De prijsuitreiking, live gestreamd op de #EUvsVirus-website, is gepland op 1 mei.

Samenkomen in tijd van crisis

“Deze pan-Europese hackathon is een voorbeeld van hoe Europa samen kan komen in tijden van crisis. Het is inspirerend om getuige te zijn van deze solidariteitsvertoon door onze gemeenschap van innovators. Onze meest getalenteerde geesten zullen hun best doen om oplossingen te vinden voor coronavirus en onze Dit is Europese innovatie in actie”, zegt Mariya Gabriel, Europees commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd.