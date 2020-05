Parnassia Groep start GGZ zorg op locatie weer op

Tot nu vond alleen de acute zorg doorgang op locatie. Alle overige GGZ zorg werd zoveel mogelijk omgezet naar online, telefonische en beeldbel-consulten. Voor locaties die al ‘corona-proof’ gemaakt zijn wordt de zorg met fysieke afspraken weer opgestart. De komende tijd wordt doorgewerkt aan het geschikt maken van locaties om patiënten veilig te kunnen behandelen.

GGZ Zorg op locatie

Online behandelingen blijven echter ook nu en in de toekomst, waar mogelijk, deel uitmaken van de behandeltrajecten. De beperking van de verspreiding van het coronavirus blijft een van de prioriteiten. Daarnaast is door onderzoek, en de ervaringen van de afgelopen periode, (wederom) aangetoond dat online behandelingen in bepaalde gevallen zelfs effectiever kan zijn dan fysieke behandeling.

Toch zagen zorgverleners van de Parnassia Groep dat de afgelopen periode een groep patiënten tussen wal en schip dreigden te belanden. Patiënten die zorg behoeven die via telefonische of online behandelingen niet (optimaal) geleverd kan worden. Parnassia heeft een aantal patiëntgroepen gedefinieerd waarvoor het nu mogelijk is om toch een fysieke behandelafspraak te maken op locatie.

Patiënten die onvoldoende bereikt worden met digitale zorg;

Patiënten die ondanks de digitale zorg achteruitgaan;

Patiënten die minder herstellen dan verwacht zou mogen worden

Patiënten die zelf aangeven een (sterke) voorkeur voor face-to-face behandeling te hebben en anders overwegen de behandeling niet te starten of te staken ondanks hun klachten.

Patiënten die onvoldoende digitaal vaardig zijn

Locaties ‘corona-proof’

Voor het fysiek bezoeken van een locatie zijn een aantal regels en voorschriften opgesteld waarmee patiënten rekening moeten houden.

De locaties zijn zo ingericht dat patiënten en bezoekers op veilige afstand van elkaar kunnen blijven, ook in de wachtkamers. Denk aan looproutes, plexiglas schermen, screening van bezoekers en hygiëne maatregelen om besmettingsrisico’s te minimaliseren.

Patiënten worden ontvangen door een gastvrouw/heer. Deze vraagt nogmaals of er klachten zijn en neemt de eventuele extra maatregelen met je door die gelden de betreffende locatie.

De afspraken worden verdeeld over de dag, zodat er niet te veel patiënten op hetzelfde moment op de locatie aanwezig zijn.

Klinieken en dagbesteding

De zorg en begeleiding in de klinieken is tijdens de uitbraak van het virus zoveel mogelijk doorgegaan. Bezoek ontvangen was echter niet mogelijk. Daarvoor is nu de zogenoemde ‘flexvisit’ in gebruik genomen/ Dat is een soort tuinhuisje met twee ingangen en een doorzichtige wand. De eerste daarvan is al geplaatst in Den Haag. De komende tijd worden er meerdere geplaatst, vooral bij klinieken waar patiënten langere tijd verblijven. De eerste ervaringen zijn zeer positief. “Mensen knappen er er echt van op”, aldus een van de zorgverleners.

Re-integratie trajecten en dagbesteding worden weer voorzichtig opgestart. Per locatie wordt er gekeken wat de beste en veiligste manier is om dat te doen.