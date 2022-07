Partnership: slimmere zorgtechnologie voor ouderen

Beide bedrijven vullen elkaar op het gebied van zorgtechnologie goed aan. Unica ICT Solutions beschikt bijvoorbeeld over een merkonafhankelijk softwareplatform voor alarmering en communicatie. Kepler kan dit platform versterken met haar diepgaande kennis op het gebied van computer vision en deep learning. Het bedrijf staat bekend als gerenommeerd bouwer van software op basis van AI die waakt over het welzijn van mensen. Beide bedrijven spelen in op de trend dat thuismonitoring de laatste tijd écht doorbreekt.

Slimme zorgtechnologie & AI

Dr Harro Stokman, CEO en oprichter van Kepler Vision vertelt op de website van Unica: “Om de ouderenzorg te verbeteren, zal ingezet moeten worden op slimme technologie waarmee de druk op de zorg wordt verlaagd en de kwaliteit van de zorg verbeterd. Kepler Night Nurse is gebaseerd op software die middels Artificial Intelligence (AI), beelden van optische sensoren analyseert en betrouwbaar en snel valdetectie en valpreventie alarmen genereert. Valpartijen worden direct opgemerkt door Kepler Night Nurse, zonder dat er iemand meekijkt, waardoor het voor zorginstellingen en medische faciliteiten veel eenvoudiger is om ter plaatse te zijn als het misgaat en de werkdruk van het personeel wordt verminderd.”

Alarmering, communicatie en valdetectie

Unica ICT Solutions sloot in oktober vorig jaar een partnerovereenkomst met IQ Messenger, leverancier van het merkonafhankelijk softwareplatform voor alarmering en communicatie. Kepler Kepler Night Nurse kan aan dit platform worden gekoppeld om de alarmering verder te verbreden. Met het gebruik van IQ Messenger is Unica ICT Solutions in staat om 24/7 zorg- en gebouwalarmeringen te centraliseren en gericht aan te bieden. Hierdoor worden zorgprocessen geoptimaliseerd en wordt alarmmoeheid voorkomen. Tevens worden alarmen en gebeurtenissen geregistreerd in bijvoorbeeld een ECD of EPD, waardoor ook administratieve taken bij het zorgpersoneel weggenomen worden.

Dennis van de Burgt, directeur business development bij Unica vertelt op de website van Unica: “Zorgdomotica en IoT spelen een steeds belangrijkere rol bij de veranderende zorg voor de toekomst, waarbij onder andere het thema ‘zorg op afstand’ zich door kan blijven ontwikkelen. Dit om personeelstekorten op te kunnen vangen en mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Door dezelfde technologieën binnen zorginstellingen door te trekken naar thuislocaties (mantelzorg), kan thuis dezelfde zorg en veiligheid worden geboden als binnen een zorginstelling.”