Passende en digitale zorg onderdeel van het nieuwe normaal

Lea Bouwmeester zal ook deze keer als dagvoorzitter de Rond De Tafel leiden. De ‘tafelsessie’ start om 13u30 met tafelheer Geert Jan van Hal. Samen met de aanwezige gasten zal het onderwerp passende en digitale zorg als onderdeel van het nieuwe normaal bediscussieerd worden.

Passende en digitale zorg aan de Tafel

Daarbij komen diverse vragen aan bod. Welke mogelijkheden kunnen we nu werkelijk toepassen in de zorg? Hoe benutten we de digitale innovatie die we de laatste maanden in de zorg versneld hebben ervaren? En wat en wie hebben we nodig om de verandering echt te laten slagen? Welke randvoorwaarden zijn nodig om te slagen?

Voor deze, en meer, vragen schuiven de volgende gasten aan: Ale Houtsma van CWZ, Jolande Thijhuis van VVI ggz, Georgette Fijneman van Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Richard Heijink van de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RvO), Peter van de Meer van Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) en Prof.dr. Paul Iske van Briljante mislukkingen. Rond De Tafel is een corona-proof hybride evenement. Een aantal gasten zullen fysiek aanschuiven en een aantal schuiven ‘virtueel’ aan tafel via een videoverbinding.

Verdieping in werksessies

Na de tafelsessie, en een korte pauze, starten om 15u00 een aantal werksessies waarin het onderwerp van passende en digitale zorg als onderdeel van het nieuwe normaal vanuit verschillende invalshoeken verder uitgediept wordt.

Een van deze sessies heeft de titel ‘Keuzerecht voor digitale zorg’ met arts Sabine Pinedo, Geert Jan van Hal, arts én patiënt en zorgverzekeraar Jeroen Kemperman. Onder leiding van Lea Bouwmeester bespreken zij onder andere hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen in de toekomst kunnen blijven kiezen voor digitale zorg. Onder druk van de COVID-19 pandemie is de digitalisering van de zorg versneld groot geworden. Een verrijking die veel mensen waarderen en meer grip geeft op hun eigen leven en de zorg daarvoor.

In de werksessie ‘Digitalisering en transformatie: Eerst het een en dan het ander?’ gaat Thijs Jansen namens zorgverzekeraar Zilveren Kruis graag in gesprek over het realiseren van zorgtransformatie en digitalisering.

Paul Iske, Chief Failure Officer, gaat in de werksessie ‘NT+OZ=DOZ’ de open dialoog aan over het feit dat vernieuwing, en dus ook de digitalisering van de zorg, gepaard gaat met vallen en opstaan. En met name dat vallen is belangrijk. Innovatie ontstaat immers vooral door te leren van wat er niet werkt. Lerend vermogen is een teken van kracht. En die vergelijking? Nieuwe Zorg in een Oud Zorgsysteem resulteert in een Duur Oud Zorgsysteem.

De vierde werksessie wordt georganiseerd door het Sandbox Team, NZa, ZiNL, Hooghiemstra en partners en BeBright. De sandbox-methode brengt op basis van exemplarische goede voorbeelden het proces in beeld en versnelt het gebruik van digitale zorg voorbij de grenzen van de verschillende zorgdomeinen. Genoeg voer voor discussie, vragen. Gaat u mee de zandbak in?

Wilt u de Rond De Tafel bijwonen, mee doen en mee beslissen, reserveer hier dan uw ticket. Voor meer informatie over de Rond De Tafel van 9 november kunt u hier terecht.