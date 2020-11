Patiënt Ksyos kan gegevens verzamelen in PGO

In een gecontroleerde livegang (GLG) zoals afgelopen november (geselecteerde groep patiënten binnen het oncologienetwerk ‘Onco in Balans’) en september (informatie tussen huisarts en patiënt) brengt MedMij het afsprakenstelsel in een gecontroleerde omgeving en met een geselecteerde groep patiënten in praktijk. Maar Ksyos heeft inmiddels zijn eigen ICT-systeem klaargemaakt voor MedMij en is ‘gewoon’ live gegaan. De eerste patiënt ontving onlangs zijn gegevens in een PDF/A-document in zijn zelfgekozen PGO.

Zorg ‘digital first’

Ksyos is geen zorginstelling waar je als patiënt naartoe gaat, zoals een ziekenhuis of huisarts. De zorgaanbieder richt de zorg ‘digital first’ in en ziet haar patiënten zoveel mogelijk online óf dicht bij huis. Daarvoor werkt de organisatie samen met bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en de optometrist in de buurt.

De huisarts verwijst de patiënt naar Ksyos. Diagnostiek zoals een slaaponderzoek of ECG wordt door de zorgverlener bij de patiënt in de buurt, bijvoorbeeld de huisarts of optometrist, of door de patiënt zelf thuis gedaan. De medisch specialist van Ksyos bekijkt alle informatie op het eigen platform, stelt een diagnose en maakt, indien nodig, een behandelplan.

Inzicht via PGO

Patiënten kunnen bij Ksyos terecht voor medisch specialistische zorg voor niet-complexe klachten op het gebied van cardiologie, GGZ, dermatologie, oogheelkunde, slaapgeneeskunde en longgeneeskunde. Zonder wachttijd en dichtbij huis of zelfs thuis. De patiënt kan zelf zijn diagnose en behandeling inzien via MijnKsyos. En sinds kort kunnen de gezondheidsgegevens dus ook worden verstuurd naar een PGO.

Ksyos benadrukt dat het aantal patiënten dat via een PGO informatie kan opvragen, snel moet groeien. “Als innovatieve zorginstelling zetten we vol in op online samenwerken aan gezondheid tussen zorgverleners én patiënten”, zegt product owner Job van der Heijden. “We vinden het belangrijk dat patiënten zelf actief werken aan hun gezondheid, en controle hebben over hun eigen gegevens. Dankzij MedMij kunnen patiënten hun medische gegevens ook veilig delen met andere zorgverleners.”

MedMij: blij met voorloper

Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij, stelt blij te zijn met een voorloper als Ksyos. “MedMij is bezig met een grote verandering in de zorg. Een enorme opdracht die wij niet alleen kunnen doen. Wij scheppen de randvoorwaarden en bieden hulp waar nodig. Maar wat we nodig hebben om de verandering te versnellen, zijn zorgaanbieders die hun nek durven uit te steken. Daarom ben ik heel blij dat Ksyos er al klaar voor is en dat er een groot aantal patiënten zijn die hun gegevens kunnen verzamelen in een PGO.”