Patiënten appen met behandelaars van alle MUMC poli’s

Patiënten die een vraag hebben over problemen met een kunstknie, zorgen over hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap of een traag genezende wond na een operatie, willen daarvoor liefst snel in contact kunnen treden met hun behandelend arts of verpleegkundige op de poli.

Appen met BeterDichtbij

Om dit te verwezenlijken kan de patiënt gebruikmaken van de gratis app BeterDichtbij. Bij Maastricht UMC+ was appen of beeldbellen eerder al mogelijk bij de poliklinieken gynaecologie, orthopedie en de polikliniek opname kindergeneeskunde. Binnen die vakgebieden startte het ziekenhuis in de lente van 2021 een pilot met BeterDichtbij. Na evaluatie werd in de zomer van dat jaar besloten het gebruik van de app voort te zetten en verder uit te breiden. Dat heeft er nu toe geleid dat gedurende 2022 deze mogelijkheid tot appen, wordt uitgerold over alle poliklinische afdelingen, te beginnen met de polikliniek chirurgie/heelkunde.

Met deze stap wordt communicatie tussen patiënt en behandelaar een stuk gemakkelijker en zijn er minder fysieke en belafspraken nodig. Zowel patiënten als zorgverleners zijn na een evaluatie hierover ronduit positief. Innoveren van zorg met digitale hulpmiddelen is onderdeel van de strategische visie van het Maastricht UMC+ en daarmee een prioriteit. In het koersdocument Gezond Leven 2025 kun je hierover meer lezen op mumc.nl.

Vergelijkbaar met WhatsApp

Met BeterDichtbij kunnen patiënten heel makkelijk contact opnemen met een arts, paramedicus of verpleegkundige op een polikliniek. De app is qua werking goed vergelijkbaar met WhatsApp, maar beschikt wel over een betere beveiliging (encryptie). Als patiënten BeterDichtbij willen gebruiken, downloaden ze eenvoudig de app in de Apple App Store of Google Play Store en krijgen van de ziekenhuisafdeling per e-mail een uitnodiging voor een gesprek in BeterDichtbij.

Vanaf dat moment kunnen zij appen met hun behandelaar. Op vragen via de app krijgen patiënten antwoord binnen twee werkdagen. Zorgverleners kunnen van hun kant extra informatie of uitslagen delen, als deze tenminste niet te hard binnenkomen en geen nadere toelichting vereisen. Ook kunnen ze via BeterDichtbij een beeldbelafspraak maken.