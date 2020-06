Patiënten CWZ-ziekenhuis blij met videoconsult

Half mei werd de longarts voor een korte documentaire gevolgd door Omroep Gelderland. Daarin was te zien dat patiënten al snel, ook na wat technische opstart perikelen, de voordelen van het videoconsult inzien. “Ik heb geen rijbewijs en moet altijd iemand inschakelen om naar het ziekenhuis te komen. Nu hoef ik niet naar Nijmegen. Ik mis het contact op de poli niet. Alles wordt goed uitgelegd en het is eigenlijk niet anders dan anders”, aldus mevrouw Janssen, een patiënt van longarts van Veen.

Het videoconsult zal blijven

“Ik had het niet verwacht, maar we horen van veel mensen dat ze het prima vinden om op deze manier een gesprek te voeren”, aldus Anneke. De longarts verwacht dat het videoconsult ook na de coronacrisis ingezet zal blijven worden.

Niet zozeer voor nieuwe patiënten, want in de eerste fase kan persoonlijk contact gecombineerd worden met bezoeken voor lichamelijk onderzoek. Bovendien is het voor het bespreken van de uitslagen van onderzoek en, indien nodig, behandelkeuzes en -plannen, ook wenselijk om de patiënt persoonlijk te zien en spreken.

“De rest van de afspraken zal dan op afstand gebeuren. Dat is nodig omdat de aantallen patiënten toenemen en we de ziekenhuiscapaciteit zo efficiënt mogelijk moeten inzetten. “Je wilt patiënten zien als het níet goed met ze gaat. Maar zolang het wel goed gaat, hoeven ze niet naar het ziekenhuis te komen”, zo licht Anneke toe.

App voor chronische longpatiënten

Tijdens de uitzending van Omroep Gelderland was ook aandacht voor een app die momenteel in ontwikkeling is. Daarmee kunnen mensen met een chronische longziekte op afstand digitaal begeleid worden. Via de app wordt door middel van vragenlijsten de gezondheid van de patiënt gemonitord. Aan de ene kant krijgen de patiënten zo meer inzicht over hun gezondheid. Aan de andere kant kunnen ze via de app ook inzicht en hulp krijgen over hoe met bepaalde symptomen om te gaan.

Wanneer uit de antwoorden die via de app gegeven worden dat de klachten van de patiënt toenemen, dan wordt het ziekenhuis gealarmeerd en neemt een arts of verpleegkundige telefonische contact op. Zo kan direct actie ondernomen worden en hoeft de patiënt niet eerst zelf aan de bel te trekken. Dat mag uiteraard ook nog, maar het is goed om te weten dat ‘het ziekenhuis’ op afstand meekijkt.

Dat is zeker in deze corona tijd van belang. Veel chronische patiënten, zo is uit onderzoek de afgelopen weken al aangetoond, durven uit angst voor besmetting, niet naar het ziekenhuis te gaan. Ook als ze klachten hebben die eigenlijk waarvoor dat eigenlijk wel nodig is. Dat is ook waarom meerdere ziekenhuizen thuis monitoring inzetten. Het Isala, voor COPD patiënten, en het VieCuri, voor patiënten met hartfalen, zijn twee voorbeelden daarvan.

Hieronder de video van het videoconsult item zoals dat op Omroep Gelderland uitgezonden is.