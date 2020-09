Patiënten herstellen sneller met Hospital Fit app

Patiënten die in een ziekenhuis opgenomen worden brengen het grootste deel van de dag, soms zelfs meer dan 19 uur, vaak zittend of liggend door. Daardoor gaan ze, los van de ziekte of aandoening, fysiek en conditioneel achteruit. Met de Hospital Fit app kunnen zowel de patiënten zelf als ook hun behandelaars het beweeggedrag in de gaten houden.

Een van de risico’s waar bedlegerige patiënten, en patiënten die langere tijd op een IC liggen, mee te kampen hebben is het verlies van spiermassa en conditie. Daardoor kunnen ze ernstig verzwakt raken. Deze gevolgen werden tijdens de coronapiek nog eens pijnlijk duidelijk. Patiënten die wekenlang op de intensive care lagen, konden soms nauwelijks meer op hun benen staan.

Meerwaarde Hospital Fit app

De Hospital Fit app kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van fysiotherapeuten om patiënten tijdens de opname zo fit mogelijk te houden. Met de app kunnen ook oefenprogramma’s samengesteld worden om patiënten aan te sporen meer te bewegen. Uiteraard rekening houdend met hun conditie, ziekte en andere behandelingen. Het MUMC+ heeft de Hospital Fit app eind augustus in gebruik genomen als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling op de afdeling Medische Oncologie en Hematologie.

De eerste resultaten van het gebruik van de Hospital Fit app zijn positief. Patiënten die een knie- of heupprothese hebben gekregen gingen onder stimulans van de app meer bewegen waardoor ze sneller herstelden. “Van de 97 patiënten die gevolgd zijn met de Hospital Fit app, bleken de patiënten die de app gebruikten daags na de operatie ruim 28 minuten (39%) meer te bewegen dan de controlegroep zonder app. Ook was een groter gedeelte van de patiënten op de dag na operatie weer geheel zelfstandig”, aldus promovendus en fysiotherapeute Hanneke van Dijk-Huisman.

Het MUMC+ zet de Hospital Fit app in op twee afdelingen. (Afbeelding: MUMC+)

Van onderzoek naar praktijk

De Hospital Fit app is ontwikkeld door de afdeling Fysiotherapie van het Maastricht UMC+ in samenwerking met Maastricht Instruments B.V. Aanvankelijk werd de app alleen toegepast voor onderzoeksdoeleinden. Het MUMC+ is het eerste ziekenhuis waar de app nu ook in de praktijk gebruikt wordt.

“Patiënten zijn zich door de app meer bewust dat het belangrijk is om te bewegen en nemen buiten de therapie om meer eigen initiatief om te gaan bewegen. En ook voor de fysiotherapeuten heeft de app voordelen. Zij kunnen door de app efficiënter werken. Door inzicht te hebben in het beweeggedrag van patiënten, kan de fysiotherapeut betere keuzes maken en kan er meer tijd besteed worden aan patiënten die dit ook meer nodig hebben”, zo licht Hanneke toe.