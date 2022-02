Patiëntenfederatie zet vernieuwde Digitale Zorggids online

De Digitale Zorggids bestaat al langer, maar is nu vernieuwd en uitgebreid. De in de gids vermelde apps en ander middelen worden aangeraden door mensen met deze aandoening en zijn vaak gebruikt en getest door ervaringsdeskundigen, aldus de Patiëntenfederatie.

Ervaringsverhalen en tips tonen de mogelijkheden van digitale zorg moeten mensen helpen bij het maken van een keuze. Ook biedt de zorggids praktische handleidingen, zoals: ‘hoe werkt beeldbellen?’ en ‘hoe kun je online je medisch dossier inzien?’ De Patiëntenfederatie blijft de site uitbreiden met nieuwe apps en ervaringen.

Nieuwe Keuzehulp PGO’s

Verder is op de site de eerste versie te vinden van de nieuwe Keuzehulp voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). De federatie kondigde de keuzehulp in 2019 aan, nadat toenmalig minister Bruins van Medische Zorg & Sport met een regeling kwam om PGO’s voorlopig gratis in aanschaf te maken.

Mensen kunnen via de Keuzehulp, op basis van wat zij belangrijk vinden, PGO’s met elkaar vergelijken. Dit kan in eerste instantie door het aanvinken van verschillende filters. Ook dit deel van de site blijft de Patiëntenfederatie verder ontwikkelen. Zo komen er vanaf mei waarderingen bij van PGO-gebruikers, zodat mensen kunnen zien welke ervaringen anderen hebben met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Goed beeld door Zorggids

Patiëntenfederatie Nederland stelt samen met een aantal leden de inhoud van de digitalezorggids.nl met zorg te hebben samengesteld, zodat de ervaringen van patiëntenorganisaties en patiënten volop aan bod komen. De gebruiker van de gids moet zo een goed beeld krijgen van wat er kan met digitale mogelijkheden.

De gids past in het streven van de Patiëntenfederatie om zorg waar mogelijk digitaal aan te bieden, zodat mensen veel eenvoudige of vaak voorkomende handelingen thuis zelf kunnen doen en bijhouden en vervolgens digitaal kunnen delen met artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen of andere zorgverleners.

De digitalezorggids.nl is er in eerste instantie voor mensen met een chronische ziekte of aandoening en hun mantelzorgers. Iedereen die gebruik wil maken van digitale zorg, zoals beeldbellen, kan daarvoor echter de gids raadplegen. Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen op het portal zien wat er kan en mogelijk is.