Patiëntenpanel Spaarne Gasthuis biedt waardevolle inzichten

“We denken vaak dat we het goed weten voor de patiënt. Maar als je het breed uitvraagt, blijkt dit soms net iets anders liggen. We gebruikten al verschillende evaluatie-tools en kunnen altijd terugvallen op onze cliëntenraad. Daar is nu een kwantitatieve onderzoeksmethode bij gekomen, gericht op veranderingen in de toekomst”, vertelt Gabriëlle Govers, strategisch adviseur staf Raad van Bestuur en coördinator van het patiëntenpanel.

Patiëntenpanel bevraagd over beeldbellen

In april heeft het Spaarne Gasthuis het patiëntenpanel voor het eerst geraadpleegd. Dat betrof een enquete over vernieuwingen in de zorg, zoals de mogelijkheid om te kunnen videobellen met artsen. Uiteraard ingegeven door de actualiteit van dat moment; de coronamaatregelen ten tijde van de eerste golf van deze pandemie.

Van de zeshonderd patiënten in het Spaarne Gasthuis Panel die via mail een uitnodiging voor dat onderzoek ontvingen, heeft driekwart de bijbehorende online vragenlijst ingevuld. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de patiënten positief stond tegenover de optie om te videobellen met een arts. Een veel groter percentage dan het ziekenhuis zelf vooraf verwachtte.

“Dit resultaat sterkt ons in ons voornemen om meer met videoconsulten te gaan werken. De voordelen van een andere vernieuwing, aanmeldzuilen in de centrale hal, waren voor het panel minder evident. Hun feedback geeft ons genoeg aanknopingspunten om het gebruik van de zuil aantrekkelijker te maken”, aldus Gabriëlle Govers.

Onderzoek naar patiëntenparticipatie

In november heeft het ziekenhuis het patiëntenpanel voor de tweede keer ingezet. Het lopende onderzoek gaat over patiëntenparticipatie. Het Spaarne Gasthuis zal zich als ziekenhuis graag onderscheiden door patiënten meer bij het zorgproces te betrekken. Via het patiëntenpanel wordt nu gepeild hoe patiënten daar zelf tegenover staan. “We zien allerlei mogelijkheden, maar de vraag is of die ook aansluiten bij waar patiënten zelf behoefte aan hebben?”, licht Govers toe.

Het succes van het Spaarne Gasthuis Panel is volgens Gabriëlle Govers te danken aan het feit dat de inspraak van patiënten ook daadwerkelijk naar concreet beleid vertaald wordt. Elke survey heeft zijn eigen interne opdrachtgever die de input van patiënten nodig heeft om een richting te bepalen. Managers kunnen zelf onderwerpen aandragen. De resultaten worden via intranet en speciale leiderschapssessies gedeeld met de hele organisatie. Zo leren we van onze patiënten en van elkaar.”